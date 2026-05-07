Insultos en el Congreso

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

SAN ANTONIO ESTE

En nuestro Congreso nacional, donde debiéramos oír las palabras más genuinas de nuestra política en las voces de lo mejor de lo que creemos nos representa a los soberanos, resulta que haciendo una mala imitación, se parece a una cancha de fútbol. No lo digo porque me impresionen los/las malas palabras, sino porque con insultos de los diputados o senadores vs. presidente de la Nación o sus representantes, no mejora en nada de lo que es una vergüenza internacional .

Lo que ocurre en las batallas de insultos etc. que utilizan los funcionarios y legisladores que pretenden “arreglar las cosas” a los gritos en el hermoso edificio del congreso nacional es patético. Es tan grande el irrespetuoso concierto de insultos y denuncias verbales entre unos y otros que hasta Cúneo creo que puede escandalizarse al oírlos. Si tuviéramos -por otra parte-una Justicia libre de culpas y funcionando conforme a derecho, tras cada batalla campal podrían -actuando de oficio-iniciar acciones judiciales a raudales.

En EE.UU. -país que algunos tanto admiran- actualmente la justicia ha dispuesto medidas de advertencia y sanciones en contra del actual presidente Trump -a mi juicio irrespetuoso y fanfarrón- que aquí podrían ser copiadas por nuestra Justicia para mejorar las cosas.