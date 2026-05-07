French Blending: la tendencia francesa que transforma las canas en un look sofisticado

Durante años, las canas estuvieron ligadas a la cobertura total y a los retoques constantes. Hoy, ese paradigma cambió: cada vez más mujeres buscan acompañar su color natural sin resignar sofisticación. En ese contexto aparece el French Blending, una técnica que propone integrar las canas en lugar de ocultarlas.

Además de su resultado elegante y natural, se destaca por ser una opción de bajo mantenimiento, ideal para quienes buscan espaciar las visitas al salón sin perder estilo.

Inspirada en la elegancia parisina, esta técnica crea un efecto multidimensional que suaviza el contraste entre raíces y largos. El resultado es un cabello con más luz, movimiento y un crecimiento armónico.

Pierrick Beringer, embajador de L’Oréal Professionnel, lo resume así:

“El French Blending es un servicio nuevo para ofrecer a todas las mujeres que decidan asumir sus canas, redefiniendo la transición hacia el gris no como una renuncia, sino como una declaración de autenticidad y estilo personal que celebra la belleza real en cada etapa de la vida. Esta técnica permite fundir las canas con la base natural, evitando el ‘efecto raíz’ y aportando un brillo excepcional”, puntualiza el especialista.

El cabello hoy funciona como una verdadera herramienta para elevar y transformar cualquier look. En ese sentido, Agustina Sudini, Directora de Marketing de la División de Productos Profesionales de L’Oréal Groupe Argentina, explica:

“Buscamos que el estilismo, junto con la coloración profesional y la moda, dialoguen en un mismo nivel de sofisticación. Así como cada diseñador narra una historia con su colección, el cabello complementa ese relato elevando el impacto a través del diseño y la innovación, alineados con las últimas tendencias internacionales”.

¿La clave? No cubrir, sino difuminar. La técnica French Blending trabaja con distintas luces y profundidades para lograr que el crecimiento sea suave, sin el contraste marcado en la raíz y con un mantenimiento mucho más natural.