Así luchan en Roca por los derechos de la comunidad trans en la región

Georgina, Paola y Andi son integrantes de la Asociación ATTS. Foto: Juan Thomes.

La «Asociación de Trans y Trabajadorxs Sexuales» (ATTS) nació hace 14 años en Roca y se sigue expandiendo por las localidades de la región. El objetivo es promover los derechos y la inclusión de la comunidad, garantizar el acceso a la salud y brindar un acompañamiento permanente en los procesos de cambio de identidad.

Ayer se conmemoró en todo el mundo el Día de la Visibilidad Trans, una fecha que tiene como objetivo sensibilizar y visibilizar a la comunidad trans promoviendo la igualdad de derechos y la inclusión.

En la actualidad, miles de personas siguen enfrentando barreras y discriminación. Además, la violencia contra las personas trans sigue siendo un problema grave y alarmante.

La organización ATTS ha trabajado incansablemente para crear conciencia y apoyar a personas en toda la provincia. Actualmente brindan servicios de apoyo y asesoramiento, así como talleres y capacitaciones abiertos a la comunidad.

Mirá la entrevista en YouTube:

Georgina: Romper el molde en la escucha y el acompañamiento

Georgina fue la impulsora de la asociación en la región. Foto: Juan Thomes.

Georgina Colicheo vive en Roca. Tiene 55 años. Es travesti, trabajadora sexual y descendiente de pueblos originarios. Hace 14 años comenzó a organizarse junto a otro grupo de personas para garantizar los derechos de la comunidad trans en la región.

«Me di cuenta que como colectivo estabamos naturalizando el maltrato, la agresión y la violencia. Fue ahí que comenzamos con María Díaz a movernos para generar espacios de contención, escucha y de lucha. Nos unimos al mismo tiempo que a nivel nacional se fueron conquistando derechos para el colectivo LGBTIQ+», comenta Georgina.

Georgina impulsó un concepto de contención diferente a través del consultorio inclusivo. Foto: Juan Thomes.

«Los primeros días de trabajo comenzamos a funcionar en un consultorio en el que nunca nos hubiésemos imaginado estar porque era de día y hasta ese momento nos movíamos solo en la noche para poder sobrevivir. Ese fue el inicio de un recorrido que, aunque falte mucho, nos hizo lograr muchas conquistas», agrega.

Hoy la organización esta afianzada en la región y cumple roles que en algunos casos no son garantizados por el estado con la celeridad que se requiere. A través del consultorio inclusivo en Roca, más de 140 usuarios destinatarios reciben atención con tratamientos de hormonización, salud general y contención.

Como colectivo estabamos naturalizando el maltrato, la agresión y la violencia. Fue ahí que comenzamos a movernos para generar espacios de contención, escucha y de lucha. Georgina Colicheo.

«El consultorio inclusivo de Roca rompió el molde en lo que respecta a la atención de la comunidad. Mientras en otros espacios los profesionales solo se enfocaban en la atención individual, nosotros decidimos impulsar un esquema de acompañamiento y contención reciproca. Es así que fomentamos rondas de debate, espacios de escucha y seguimiento permanente», indicó la referente de ATTS.

Andi: La pregunta que cambió todo

Andi colabora en brindar acompañamiento y contención a los destinatarios de la propuesta. Foto: Juan Thomes.

Ulises Andrés Gómez es un chico trans. Vive en Roca, tiene 22 años y es estudiante de Psicología. Hoy es miembro activo de la organización y colabora en espacios de contención y acompañamiento.

«Desde el Jardín de infantes empecé a padecer la división de nenes y nenas. No me sentía cómodo y en innumerables situaciones quedaba en el medio. Cuando llegó la etapa de la adolescencia comencé a sentir un rechazo automático con mi cuerpo y en los cambios que se iban produciendo», comenta Andi.

«No encontraba explicación para lo que sentía hasta que un día me metí en Internet y le pude poner nombre a lo que me pasaba. No me animaba a contárselo a nadie porque estaba convencido de que mi familia me iba a rechazar», agrega.

«Imitaba a mis hermanas en todo. Me maquillaba, me peinaba como ellas, me vestía. De alguna manera buscaba ocultar lo que me estaba pasando para evitar cualquier conflicto», indica.

No paso inadvertido para Andi su primer encuentro con ATTS. Fue en la plaza San Martín mientras esperaba un colectivo. Ahí, curioso, comenzó a indagar sobre las actividades que estaban desarrollando hasta que una persona que estaba realizando una encuesta de la organización le preguntó: «¿Cómo te identificás?».

Uno de sus principales objetivos es colaborar en la modificación de conductas y situaciones que se generan a diario en las instituciones educativas de la zona. Foto: Juan Thomes.

«Le dije que era mujer aunque la pregunta me quedó resonando mucho. Después me dijeron que no tenía que tener miedo y que cualquier cosa que me pasara me tenía que acercar a charlar con ellos porque me iban a acompañar».

A partir de allí empezó un camino de introspección y escucha personal. Luego llegó el momento de contárselo a sus amigos más cercanos: «Me acompañaron mucho y hasta me ayudaron a planear la forma de contárselo a mi familia que sabía que iba a ser algo difícil», indica Andi.

No me animaba a contarle a nadie lo que me estaba pasando porque estaba convencido de que mi familia me iba a rechazar Ulises Andrés Gómez

«El día que le conté a mi familia fue como vivir un capítulo de ‘La Rosa de Guadalupe'», comenta entre risas. Mas allá de esa situación, con el tiempo y gracias a la ayuda y el acompañamiento de la organización, pudieron acompañar a su hijo en este proceso de cambio.

Hoy es miembro activo de la organización y colabora en brindar acompañamiento y contención a los destinatarios de la propuesta. Uno de sus principales objetivos es colaborar en la modificación de conductas y situaciones que se generan a diario en las instituciones educativas de la zona.

Paola: Superar los miedos y sacarse prejuicios:

Paola se acercó a la organización para buscar acompañamiento y capacitación. Ahora colabora como integrante activa. Foto: Juan Thomes.

Paola Spitzmaul es la mamá de Eva, una mujer trans. Actualmente integra el grupo «Xadres», de madres y padres de infancias y adolescencias trans.

«Cuando mi hija comenzó con su etapa de transición fue un enorme desconcierto para mí. Tenía miedo, incertidumbre y dudas de todo tipo. Desconfiaba de la gente con la que se juntaba y fue ahí donde me metí en la organización para ver con quien se reunía ella», comenta Paola.

Como familia tenemos que poner el amor ante todo. Acompañar siempre aunque tengamos miedos, dudas e incertidumbre. Paola Spitzmaul.

Ella fue recibida por el grupo «Xadres» y comenzaron a acompañarla y capacitarla. Hoy, después de muchos años, elige integrar el grupo porque considera que su experiencia puede ayudar a otros padres y madres a transitar ese camino.

«Como familia tenemos que poner el amor ante todo. Acompañar siempre aunque tengamos miedos, dudas e incertidumbre. Siempre hay alguien que tiende una mano y ayuda a superar barreras impuestas que no son sanas para la sociedad», indica.

Foto: Juan Thomes.

En el Día de la Visibilidad trans, se celebra la diversidad y la inclusión, y se promueve una sociedad más justa y equitativa. A través de su trabajo cotidiano, las organizaciones esperan que la fecha siga creciendo en importancia en toda la sociedad y que la lucha por los derechos de la comunidad trans siga avanzando.

Mirá la entrevista en YouTube:

Esta entrevista también la podes ver a través del canal de «RÍO NEGRO» en YouTube y conocer los testimonios de Georgina, Andi y Paola en primera persona.

En DIGO:

Los integrantes de la asociación, se suman a «DIGO», la APP de «RÍO NEGRO» para compartirnos su trabajo, información y reflexiones del transcurrir cotidiano.

Podés descargarte «DIGO» en App store y Play Store o ingresar a rionegro.com.ar/digo para mantenerte actualizado de todos los aportes que hace nuestra gran red de voceros y expertos en Río Negro y Neuquén.