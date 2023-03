Aventura y un mensaje de inclusión en las alturas

Leandra es la primer bahiense en hacer cumbre en el aconcagua.

Nació en Bahía Blanca y hace años que, por cuestiones familiares y laborales, se instaló en Roca. El 14 de febrero logró alcanzar la cima del Aconcagua, la montaña más alta de América, en la Cordillera de los Andes.

Leandra Belandi se convirtió en la primer bahiense en completar este desafío, un hito que demuestra la dedicación y el esfuerzo en esta aventura: «Cuando me mudé a Roca empecé a conectar con el trekking en las bardas y el entrenamiento para escalar. Siempre me interesó y me animé a dar mis primeros pasos. Mi primer desafío fue el Volcán Lanín y después no paré. Hoy tengo 18 cumbres», comenta con orgullo.

El grupo de expedición, escalando la montaña más alta de América.

El Aconcagua, la montaña más alta de América, es uno de los mayores desafíos para cualquier escalador. Con sus 6.962 metros de altura, representa una verdadera prueba de resistencia y fortaleza. Cada año, cientos de montañistas de todo el mundo llegan a Mendoza con el objetivo de escalarlo. Algunos lo logran, pero otros se ven obligados a abandonar la expedición debido a las dificultades que implica la travesía.

Leandra hizo la expedición en 17 días junto con un grupo de escaladores de distintos puntos del país. Eso incluyó el proceso de aclimatación y la escalada. «Cuando llegué al parque y ví el helicoptero que trabaja en la logística pensé: ¡En qué me estoy metiendo!, es una mezcla de sensaciones muy fuertes», indica.

La travesía duró 17 días.

«La montaña tiene magia. Estar en la naturaleza y salir de mi zona de confort me enseñó a cuidar y respetar los lugares, a sentirme viva y a respirar. Ahí puedo conectarme con la vida y con mi cabeza. Cuando vuelvo a la realidad de la ciudad me siento un poco extraña y me cuesta bastante adaptarme nuevamente».

Ella y su grupo debieron enfrentar una serie de desafíos físicos y mentales. Los escaladores deben lidiar con condiciones climáticas extremas, altitudes elevadas, falta de oxígeno, cambios bruscos de temperatura y terrenos escarpados y resbaladizos.

«Los escaladores argentinos no suelen prestarle demasiada atención al Aconcagua. La mayoría de los que estaban haciendo la expedición eran extranjeros. Eso me permitió conectar con personas de distintas partes del mundo con quienes compartimos experiencias y nos unimos en la pasión de esta aventura», afirma Leandra.

En su aventura, Leandra se encontró con «Las Cholitas escaladoras». Cuatro bolivianas que hicieron cumbre en los cerros más altos de América.

Para tener éxito en la escalada, no solo es necesario contar con una buena condición física, sino que es fundamental una buena preparación mental, un equipo adecuado y un equipo de guías experimentados. En este caso, Leandra completó la experiencia gracias al acompañamiento de Ricardo Calderón y Ezequiel Caporaletti de San Martín de los Andes y Migue Villareal de Mendoza.

«Hay que poner mucha cabeza. El cuerpo te exige que la mente lo acompañe. Tuvimos que atravesar muchos cambios bruscos y eso conlleva a pasar por emociones fuertes. El acompañamiento de los guías en todo momento fue fundamental, ellos saben lidiar con cada situación. Me sentí respaldada y protegida en todo momento», agrega.

A pesar de los desafíos que implica, llegar al «techo de América» es una experiencia inolvidable que atrae a cientos de aventureros. Quienes logran llegar a la cima, pueden contemplar una vista impresionante de la cordillera de los Andes y sentir una sensación de logro y satisfacción que difícilmente se puede igualar.

«Fue una locura hacer cumbre. No lo podía creer. Unos metros atrás me había desanimado y no quería continuar. Uno de mis guías me insistió y completé la travesía. De a poco fui tomando dimensión que estaba en el punto más alto del continente», comenta emocionada.

Los campamentos de los escaladores en la alta montaña.

Leandra asegura que escalar es su gran pasión: «más alla de la montaña, me conecto con todo el folklore que implican los desafíos. Recorrer lugares, descubrir escenarios increíbles, conocer pobladores que viven toda su vida en la alta montaña y relacionarme con otros escaladores que me impulsan a encarar nuevas aventuras».

Leandra, en lo más alto de América.

Tiene cuatro hijos. Benicio (4) tiene autismo y el ejemplo de su mamá lo motiva a creer que es posible cualquier desafío. Consciente de la importancia de generar conciencia sobre esta condición, ha utilizado su hazaña para difundir un mensaje de inclusión y aceptación: «Quiero que mi experiencia inspire a otras persona y ayude a concientizar sobre el autismo. Mi hijo me inspira a luchar por mis sueños y a no rendirme ante los obstáculos», agregó.

Decidida a elevar este mensaje, se ha propuesto como desafío personal hacer «100 cumbres por Benicio». Su próximo objetivo es escalar el Macizo Vinson, el pico más alto de la Antartida. Además planifica escalar el cerro Ojos del Salado y el Kilimanjaro en Tanzania. Su meta final: hacer cumbre en el Everest.

