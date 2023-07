Viajar sin límites: tiene 73 años, es de Río Negro y sigue sumando kilómetros en su bicicleta

Es una reconocida cosmiatra de Roca. Tiene más de 53 años de ejercicio profesional y decidió comenzar a cumplir el sueño de recorrer los paraísos naturales de la región a bordo de «La Rusita», su bicicleta. Susana Seifert quedó viuda hace 14 años y fue allí que comenzó a hacer sus primeras recorridas. Su esposo también practicaba deportes pero no quería viajar en bicicleta. Es por eso que decidió en esta etapa ir detrás de su proyecto personal. Hace unos meses sufrió un accidente, se rehabilitó y no ve la hora de retomar sus aventuras en las rutas de la región.

Lleva más de 25.000 kilómetros recorridos por las rutas de Argentina, Chile y Uruguay. La iniciativa personal nació como una forma de reinventarse y alcanzar objetivos. «Tener proyectos en la vida y cumplir sueños siempre fue importante para mi. Es una manera de ser feliz y yo me decidí a luchar por ese sueño», comenta Susana.

Para Susana Seifert lo más importante es tener proyectos en la vida y cumplir sueños. Foto gentileza.

La edad nunca fue un impedimento para ella. «Sentí que era el momento indicado para viajar. Mi primer travesía fue a Las Grutas y desde ese momento no paré. Las aventuras son siempre en temporada de primavera y verano para disfrutar de las jornadas largas y las lindas temperaturas», agrega.

Susana asegura que la bicicleta es el único medio de transporte que le permite vivir una experiencia completa en cada uno de sus viajes. «En «La Rusita» puedo observar todo de una forma diferente. Los aromas, los sonidos, el aire y ver escenarios increíbles en cámara lenta. No me pierdo ningún detalle y eso es lo que me apasiona».

«Creo que todos deberían intentarlo al menos una vez en sus vidas. La bici es una conexión con uno mismo y es beneficiosa para el cuerpo, la mente y el espíritu. Cada viaje es un momento de introspección, de estar con uno mismo, pensar y reflexionar», indica.

Susana siempre estuvo decidida a vivir experiencias de viaje diferentes. Su propósito es conectar con la gente que vive en cada lugar y conocer diferentes formas de vida. «La bici es una carta de presentación. La gente siempre se acerca y me llena de preguntas sobre mis aventuras y los recorridos. Les intriga mucho cómo hago para viajar sola y es algo que tengo ya muy naturalizado».

Susana viaja sin carpa, hace noche en hoteles o residencias sin pretensiones. Foto gentileza.

No viaja con carpa. Sus recorridas incluyen hacer noche en hoteles o residencias aunque sin muchas pretensiones. Solo pide que la dejen entrar con «La Rusita».

Viajar sola constituye para ella una preparación mental previa que involucra distintos factores. «Cada etapa que uno realiza es una satisfacción muy grande, hay que ir superando barreras y alcanzando desafíos personales», agrega Susana.

«No me gusta que se me haga de noche en la ruta pero sí me gusta salir muy temprano a la mañana para disfrutar el amanecer en cámara lenta y cuando empiezan a trinar los pajaritos son una melodía con el rodar de la bici… a veces me detengo para ver si los veo», compartió.

El accidente que alejó a Susana Seifert unos meses de sus recorridos

La intención de Susana era unir Roca con los pueblos limítrofes a la Cordillera de Los Andes del lado chileno.

En los caminos del país vecino, antes de llegar a la comuna de Malalcahuello, fue embestida por un automovilista.

Cada viaje es un momento de introspección, de estar con uno mismo, pensar y reflexionar Susana Seifert.

El conductor del rodado se puso a disposición y luego fue trasladada a un hospital local: sufrió una fractura en el tobillo izquierdo y algunos cortes que no fueron de gravedad pero que la dejaron por unos meses sin poder hacer sus recorridos.

Tras unos meses de rehabilitación y estudios médicos, Susana no ve la hora de que vuelvan las buenas temperaturas para poder emprender más aventuras en las rutas de la región.

