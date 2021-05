Dirigentes presionan para que la Copa de la Liga se defina antes de la Copa América

Cada uno lleva agua para su molino. Se mezcla lo deportivo, lo sanitario y las internas dirigenciales. En las últimas horas, tanto Víctor Blanco como José Néstor Vignatti hicieron declaraciones públicas respecto de la definición del torneo local, que se pospuso tras las restricciones dictadas por el gobierno nacional.

Víctor Blanco, presidente de Racing, consideró como "una locura" el hecho de no jugar antes del 30 de junio la semifinal de la Copa Liga Profesional ante Boca, que fue postergada por las nuevas medidas sanitarias .

"Por ahora no sabemos nada. Lo único que sabemos es la posición de Racing de querer jugar el 30 de mayo las semifinales y la final el 1 o el 2 de junio. Es una locura no jugar ante del 30 de junio", declaró el directivo.

"Se está por jugar la Copa América y se está jugando la Copa Libertadores por lo que no veo motivos por el que no se pueda jugar la semifinal", reforzó en diálogo con TyC Sports. "Lo normal es que se jueguen las semifinales, de última no viajar y hacerlo en la ciudad o provincia de Buenos Aires", agregó sobre los choques decisivos que además tienen a Colón e Independiente en la otra llave.

"Entendemos que primero está la salud, pero estas semifinales no iban a hacer ningún daño sanitario", añadió respecto a la postura de Racing de jugar las semifinales, a pesar de las medidas establecidas por el Gobierno nacional.

"Entre mañana y pasado tiene que estar resuelto por varios motivos, por las vacaciones de los jugadores, porque necesitan certezas para manejarse de cara al futuro", expresó.

Colón de Santa Fe volvió ayer a entrenar después de varios días. En ese contexto, el presidente del Sabalero, José Néstor Vigliatti, afirmó a TyC Sports que ‘‘los partidos se jugarían ni bien terminen las restricciones’’, en referencia a las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, donde Colón debe enfrentar a Independiente.

Según explicó el titular del club santafesino, desde AFA le aseguraron que esos encuentros se van a disputar antes de la Copa América, al igual que la final.

En caso de que se siga posponiendo la definición del certamen local, el rojinegro podría perder a su entrenador Eduardo Domínguez, su mejor jugador Luis Miguel Rodríguez y al arquero Leonardo Burián, clave para su equipo. A los tres se les termina el contrato en junio.