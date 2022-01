Djokovic no puede entrar a Australia por un problema con su visa

Luego de anunciar que había recibido una exención médica pese a no estar vacunado contra el coronavirus, Novak Djokovic viajó a Australia junto a su equipo. Sin embargo, la última novedad es que hoy no pudo ingresar al país y se encuentra varado en el aeropuerto de Melbourne.

Según se informó desde el país océanico, el serbio y su equipo »se han equivocado con el tipo de Visa que han gestionado y no pueden entrar al país. La decisión se tomó desde el gobierno federal y el número uno del mundo se encuentra ahora mismo encerrado en el aeropuerto sin poder entrar en Australia».

El torneo arranca el 17 de enero y Djokovic es una de las grandes figuras, no solamente porque está en lo más alto del ranking sino porque puede superar en lo deportivo a Rafael Nadal y Roger Federer como el más ganador de la historia de los Grand Slam.

El Australian Open es el primero de los cuatro torneos ‘grandes’ del año y la polémica por la presencia o no de Nole se transformó en uno de los temas más relevantes desde hace semanas en el mundo deportivo.

En términos formales, la visa que le fue expedida para viajar no es adecuada a la exención médica que le dieron y ese error burocrático no le permite ingresar todavía al país.

La ministra de Deportes en funciones de Victoria, Jaala Pulford, confirmó en un twit que no permitirían el ingreso de Djokovic. »El gobierno federal ha preguntado si apoyaremos la solicitud de visa de Novak Djokovic para ingresar a Australia. No proporcionaremos a Novak Djokovic asistencia para la solicitud de visa individual para participar en el Grand Slam del Abierto de Australia de 2022”, escribió Pulford.

“Siempre hemos sido claros en dos puntos: las aprobaciones de visas son un asunto del Gobierno Federal y las exenciones médicas son un asunto de los médicos”, agregó.

