Docentes de Neuquén continúan ayunando en Casa de Gobierno

El secretario de Prensa de la comisión provincial del gremio docente (ATEN), Lucas Zori, destacó que el ayuno del secretario general, Marcelo Guagliardo y de la secretaria gremial, Rosa Flores, cumplió más de 50 horas desde que inició el jueves a las 7.

Reclaman la apertura de una mesa de negociación donde se discutan aspectos laborales y salariales.

"Este es el sexto día en casa de gobierno, lo que estamos reclamando es que el gobierno se siente a la mesa con ATEN para garantizar el inicio del ciclo lectivo y las condiciones laborales y de seguridad", sostuvo Zori.

Agregó que anoche la policía cerró con candado una puerta de vidrio que les permitía acceder hasta la puerta del sector donde están los ayunantes -en el interior de Casa de Gobierno-, lo que complicó aún más la comunicación con Guagliardo, Flores y Susana Dellariva.

"Vinieron diputados provinciales y la policía no los dejó ingresar", sostuvo Zori en referencia a la visita hoy de los diputados provinciales del Frente de Todos Ayelén Gutiérrez, Soledad Salaburu y Mariano Mansilla.

Por su parte, la delegada de Trabajo de Nación, ofreció formalmente el espacio de la delegación territorial para un encuentro entre el gobierno de Neuquén, como el "empleador" y los docentes, en una nota firmada por la delegada de trabajo en Nación, Asunción Miras Trabalón.

Zori dijo que los docentes son supervisados por una médica, en tanto agregó que los maestros que permanecen afuera, también realizan ayunos rotativos mientras esperan una respuesta.

"No tenemos novedades de diálogo, no hubo respuesta formal ni de convocatoria a la mesa que reclamamos. Gutiérrez está invisibilizado la situación y sólo muestra el destrato, su autoritarismo, indiferencia y desprecio hacia los docentes. Hemos reclamado por obras y cargos, por los edificios escolares y las condiciones de seguridad; es una decisión de no dar quórum en los organismos colegiados hasta que no se tome la decisión de atender a los compañeros que están ayunando por una respuesta y a medida que pasan los días, los riesgos de salud se van agravando", sostuvo.