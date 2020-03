Docentes ofrecen ayuda virtual con las tareas escolares en medio de la cuarentena

A través de las redes sociales, maestros de todo el país se siguen sumando a una iniciativa para poder brindar apoyo escolar a estudiantes y sus familias en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional como medida para frenar el avance del coronavirus en nuestro país.

Desde hace una semana, bajo el hashtag #MaestrosEnAcción docentes de distintos lugares del territorio ofrecen u tiempo para ayudar en las tareas escolares de manera virtual y gratuita, con mensajes como este: "Mientras estamos en casa, si necesitás ayuda sobre algo que le hayan encargado a tu hijo o hija, contactame y sin ningún tipo de costo te apoyo. Soy maestra y con mucho gusto resolveré tus dudas a distancia. ¡Vamos a salir de ésto!"



Si bien la iniciativa circula por Facebook o Twitter, luego el contacto se traslada a Messenger o WhatsApp. Las familias mandan foto de las tareas y los maestros explican los temas por mensaje de voz o tutoriales de YouTube. "Con fotos los padres van mandando el proceso de los ejercicios, hasta que los terminan", contó una docente a TN.com.ar

La idea es "estar ahí", "brindar contención" y "acompañar". Las familias no siempre tienen los conocimientos o la paciencia disponibles. "Sentar a los chicos a hacer tareas que envían las/los docentes, no es tarea fácil en algunos casos", señaló otra docente que participa de la movida.

Los "Maestros En Acción" operan en red entre ellos y se comunican si necesitan colaboración de sus colegas para ayudar en algún tema que no conocen o no manejan. "Soy profe. Si necesitás ayuda contactá conmigo. Además tengo excelentes amig@s, profes también, a los que les puedo preguntar en caso de no saber algo", escribió otra colaboradora.

La idea es que más docentes se sumen a la iniciativa para poder ayudar no sólo a los estudiantes propios sino también a otros con los que poder conectarse a través de la tecnología. "Mucha gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, mueven el mundo a lo grande", concluyen.

https://twitter.com/search?q=%23MaestrosEnAccion&src=typeahead_click