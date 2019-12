Dólar turista: el nuevo mapa para los viajeros de la región

Desde el lunes pasado, rige el impuesto del 30% sobre la compra de bienes y servicios en dólares, conocido como dólar turista. Todavía queda por conocer algunos detalles de la reglamentación, lo que será clave para aportar certezas pero desde las agencias de turismo que comercializan viajes en la región esperan que todo retome su cauce normal en pocos días. A su vez, los destinos de los países limítrofes, hacen planes y no pierden las esperanzas.

El dólar turista tiene una cotización del 30% adicional al valor del dólar oficial y contempla todas las operaciones que se realicen con tarjeta de crédito con moneda extranjera. De este modo, el valor del dólar turista el viernes era de $81,90. Hoy, lunes 30 de diciembre, se esperan conocer los movimientos bancarios del día, que marcan el rumbo del dólar oficial y, a partir de ese valor, realizar el cálculo del nuevo tributo.

La medida es muy reciente y el mercado debe tranquilizarse para ver que pasará finalmente. Pero al analizar el impacto local, a primera vista, los gobiernos y empresas relacionados con los destinos turísticos de la zona ven con buenos ojos el futuro cercano, y esperan que se incremente el número de viajeros. Para los que vacacionan afuera, el panorama no es tan desalentador como se esperaba.

Brasil puede consolidarse como opción

“No creo que modifique mucho la cantidad de personas que viajan. Se acomodará un destino, se buscará un hotel más económico, pero la gente que trabaja todo el año para tomarse vacaciones, estimo que reanudará sus planes una vez que se aclare todo”, dijo señala Federico Zanellato, de la tradicional agencia de viajes ubicada en Neuquén.

En los últimos años, el dólar se movió mucho, pero la experiencia muestra que la gente de alguna manera se toma las vacaciones. “Por ahí no van al 5 estrellas del Caribe, sino a un 4 estrellas de Brasil. Las semanas de incertidumbre se contrae todo, pero luego las cosas retoman su curso. El punto de ajuste, será sin dudas la hotelería”, agregó Zanellato.

Los neuquinos y rionegrinos que viajan al extranjero, eligen en primer lugar el Caribe –sobre todo República Dominicana y México–, en segundo lugar y más retirado Estados Unidos y en tercero Europa, según las agencias de viajes. A su vez, generalmente se van unos 10 días y el sistema preferido es el all inclusive.

En cuanto a los países limítrofes, Zanellato sostiene que Brasil no suele ser un destino favorito, porque tiene aéreos más caros y por poca plata más la gente prefiere ir al Caribe. Según algunos analistas podría modificarse con las nuevas medidas. A parir del avance del dólar sobre el Real, el billete verde se afianzó en los 4,20 reales en el país vecino, luego de haber rondado los 3,70 por el mes de julio y eso le da una ventaja relativa a ese país.

Los que van eligen Santa Catarina: a Florianópolis, por ejemplo, arriban unos 200 mil argentinos cada año. Para quienes elijan Florianópolis, en la playa de Canasvieiras es factible encontrar un alojamiento estándar para cuatro personas por unos 200 reales ($2.800) diarios. En playas como de los Ingleses, hay hoteles con tarifas desde los 180 reales ($2.520) por pareja.

Mirar a Chile

Desde hace años, localidades como Osorno, Pucón, Temuco y Puerto Montt reciben miles de turistas de la cordillera rionegrina y neuquina, seducidos por los precios. Tal es así, que los principales turistas en la región de Los Lagos, en Chile, provienen de Argentina y en su mayoría, se abastecen de tecnología, vestuario y otros artículos, aunque también disfrutan de actividades turísticas, como la pesca y la gastronomía local.

Pucón, Chile, en los últimos años, recibió muchos turistas argentinos.

Producto del aumento del dólar en Argentina y las manifestaciones sociales e incidentes en Chile durante este año, el tráfico por el paso Cardenal Samoré registró una merma del 45,5% en relación al 2018.

Ante los nuevos cambios, la subsecretaria de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett dijo: “Lo de Argentina nos duele porque indudablemente es un mercado relevante, sobre todo, por la cantidad de pasos fronterizos. Hay regiones que prácticamente han crecido turística mente su oferta gracias al cruce de argentinos”, dijo la funcionaria trasandina a CNN y remarcó que el impacto lo experimentará el resto de los países que comparte frontera con Argentina.

Uruguay, lanzan una tarjeta

En Uruguay admiten que es difícil sumar medidas de un día para el otro, especialmente cuando el verano está en marcha.

Uruguay sentirá el impacto. Para mitigarlo, lanzaron una tarjeta para turistas argentinos.

El país vecino ya siente que la demanda bajó en reservas hoteleras y de alquiler, pero los agentes turísticos no quieren bajar los brazos. Lanzaron tarjetas de dinero electrónico con beneficios impositivos, sin tener que pagar el “dólar turista” 30% más caro. El turista llega con pesos argentinos, compra una tarjeta, y la usa para pagar, recibir las bonificaciones del plan uruguayo de inclusión financiera, y para turismo interno.

En materia hotelera, una semana en enero en uno cuatro estrellas de Punta del Este ronda entre los US$ 1.050 y los US$ 1.500; en La Barra supera los US$ 2.000. En tanto, una semana en La Paloma (dependiendo el hotel) cuesta US$ 1.070; en La Pedrera, unos US$ 1.500.

Comparar precios con los países limítrofes

Cena en un restaurante barato: Argentina $478, Chile $523, Brasil $396, Uruguay $757.

Agua ( 33 cl) en restaurante: Argentina $60, Chile $72, Brasil $55, Uruguay $106.

Cerveza Nacional (0,5 litros): Argentina $136, Chile $266, Brasil $148, Uruguay $173.

Nafta por litro. Argentina $69, Chile $86, Brasil $87, Uruguay $118.

Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal): Argentina $368, Chile $821, Brasil $614, Uruguay $800.

Precios tomados de PreciosMundi, expresados en pesos, al valor que cotizaba el dólar turista el viernes.