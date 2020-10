Dolli Irigoyen visitó Masterchef y le llamó la atención al Polaco

Anoche el programa recibió a una invitada especial, Dolli Irigoyen, quien estuvo a cargo de enseñarle a los participantes a realizar un Carpaccio de bife de chorizo con salsa verde, para que después ellos realicen ese mismo plato.

Una vez que los famosos terminaron sus platos, la cocinera se sumó al jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, para degustar las preparaciones y dar su veredicto. Mientras los concursantes escuchaban las devoluciones el Polaco se sentó sobre su mesa de trabajo.

Dolli mientras señalaba al cantante con el dedo índice mientras lo retaba

Cuando Dolli vio eso comento: “¿Puedo decir algo? Bajate de la mesada” y fiel a su vocación de maestra, siguió: “Porque nunca un cocinero se sienta arriba de la mesa dónde cocina”. Entonces el Polaco obedeció, se levantó de dónde estaba y se quedó parado con la cabeza gacha.

“Ya está, lo entendí. Pero no me subo a donde estaba cocinando, me subo en el costado que no usé”, aclaró luego, consciente de que había empezado mal su jornada. Sin embargo, al momento de presentar su plato, fue elogiado por el juraro y la cocinera invitada.

¿Te sentiste cómodo con este plato?”, le preguntó Dolli mientras lo probaba. “Sí, me gusta”, respondió el participante. “Yo estoy muy sorprendido de que nadie haya comido carpaccio antes”, le dijo luego Martitegui al Polaco. Y lo invitó a probar de su propia preparación. El cantante. obviamente, aceptó. Y, aunque no sabía cómo se comía esa carne, después de saborearla dijo que estaba “espectacular”.

“Realmente estás evolucionando. Es un plato acertado. Hasta ahora, tu mejor plato”, le dijo entonces De Santis. Betular, por su parte, rescató: “Sos bueno emplatando. Es buena la estética que tenés, así que andá por ahí”. Cosa que el Polaco reconoció que era verdad. “Soy estético y soy detallista”, explicó el participante.

Pero el momento de la verdad llegó cuando le tocó el turno de dar su devolución a la chef invitada. “Yo tengo dos rallitas para hacerte en el plato, porque está rico, está sabroso. A la palta se te fue la mano con la sal. Y faltó un poquito más de oliva. Tenés que probar, porque la untuosidad en boca a veces la da el aceite”, le señaló Dolli.

Luego Martitegui, al que le había tocado una semilla de limón en su bocado, le marcó el detalle con el dedo. “Dame que la como, si querés”, dijo el Polaco despertando las risas de todos. Pero, después de aclararle que eso no era lo que pretendía, el jurado concluyó: “Resumiendo, de tu primer plato a este, es un viaje a la luna”.

Claudia Villafañe accedió al delantal blanco

De todas formas, los elogios no alcanzaron para que el cantante fuera elegido para salvarse de la gala de eliminación. La ganadora de la noche fue Claudia Villafañe, quien accedió al delantal blanco. Y el Polaco deberá competir en la próxima edición contra Belu Lucius, Analía Franchín, Roberto Moldavsky, El Turco García, Rocío Marengo y Nacho Sureda, para ver quién será el primero de ellos en dejar el programa.

Fuente Infobae