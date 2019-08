Dómini se despidió de Independiente y seguirá en Pillmatún

En un año difícil para Independiente de Neuquén, el aporte de los referentes del equipo ha sido fundamental. Leandro Dómini fue uno de ellos y el sábado se despidió para seguir su carrera en Pillmatún.

“Se me complicaba mucho entrenar con mis horarios de trabajo. El Federal terminó en marzo y uno tiene que vivir. Fui a entrenar cuando podía, eso no me parecía justo con mis compañeros que iban todos los días. Me quedé para colaborar con el club, por la situación en la que está”, comentó “Mojarra” para Río Negro.

El jugador llegó al Rojo en 2017 luego de tres temporadas en Deportivo Madryn. El descenso sufrido en marzo y la lucha por no perder la categoría en Lifune reflejan un presente duro para el equipo de la capital provincial.

El buen rendimiento del plantel de Primera en el torneo ayudó a que Independiente haya salido de la zona de descenso a dos fechas del final.

En su último partido, Dómini abrió el marcado en lo que fue la goleada 4 a 0 a Pacífico del sábado en La Chacra.

“Tuve una propuesta concreta de Federal A pero tenía que irme lejos. Por cuestiones familiares decidí no aceptarla y quedarme acá esperando que surja algo en la zona”, expresó.

El ex Cipolletti volverá a la ciudad para sumarse a Pillmatún y a partir del próximo domingo jugará en la Liga Confluencia.

Hace un tiempo largo que Mariano Figueroa y Lucho Méndez me venían hablando del proyecto del club. Voy a jugar este campeonato para darles una mano y ayudarles con el crecimiento de la institución, ya se sumaron varios refuerzos”. Afirmó.

“La idea es estar en un lugar donde pueda cumplir con los entrenamientos como corresponde”, agregué.

El futbolista utilizó sus redes sociales para despedirse de Independiente. Recibió afectuosos mensajes de sus pares y colegas. Más allá del adiós no descartó regresar el próximo año.