Dos femicidios conmocionan al país: por qué no se logra bajar la tasa de muertes por violencia de género

El asesinato de dos mujeres, en los últimos días, conmociona al país donde la violencia sexista se lleva la vida de una mujer cada 23 horas. Estos dos casos se suman a las cifras que difundió el Observatorio de Feminicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano», a cargo de La Casa del Encuentro: en lo que va de 2021 y hasta el 1 de noviembre fueron perpetrados 227 femicidios y 10 transfemicidios o travesticidios.

El viernes pasado en la localidad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, a las 14.20, la docente y locutora Daniela Velazco ingresó a trabajar a la escuela donde daba clases de Lengua.

Allí, según los testigos, fue atacada con un cuchillo por su expareja Miguel Ángel Asencio quien luego se dio a la fuga. Tras una persecución, en la que el acusado intentó agredir a un testigo sin herirlo, fue detenido.

Según la fiscalía, el imputado y víctima mantuvieron una relación de cinco meses que ya había finalizado.

El hecho fue calificado como «homicidio agravado por ser perpetrado por un hombre en contra de una mujer». El ministerio Público Fiscal se refirió al contexto de violencia de género en que se encuadra el hecho y consideró que se trató de «la muerte violenta de una mujer, un asesinato sexista».

«El agresor cree tener derecho a ello, de matar a la mujer por el sentido que le pertenece. Existe una relación desigual de poder, en referencia al medio empleado y a la saña con que se produce el ataque en un lugar público», sostuvo.

La justicia de Chubut dictó la prisión preventiva por cuatro meses para el acusado.

El segundo caso, ocurrió en San Justo, partido bonaerense de La Matanza. Una mujer fue asesinada y por el femicidio detuvieron a su pareja, quien está acusado de atacarla a «facazos» y con una escopeta «tumbera», y luego intentar descartarse del cuerpo.

La víctima fue identificada como Liliana Beatriz Lezcano de 50 años. Su cuerpo presentaba signos de haber sido atacada con un arma blanca y también de fuego. El imputado Norberto Rodríguez, de 45 años, fue apresado en el lugar.

Se conoció hoy que Rodríguez les pidió ayuda a un amigo y a una compañera de trabajo para «descuartizar» y «enterrar» el cuerpo de la víctima porque “no quería ir preso”.

La mujer relató al canal C5N que el acusado la llamó y cuando ella le preguntó qué había pasado, Rodríguez le respondió: “Tomamos cerveza, tomamos pastillas, tomamos cocaína y fumamos porro. Me acosté y cuando me levanté estaba ´Lili´ muerta”. El ahora detenido le dijo que necesitaba ayuda porque no quería ir preso y que ella se había matado, agregó.

«No logramos bajar la tasa de femicidios», dijo Gómez Alcorta

La titular del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta se refirió a las muertes de mujeres en casos de violencia de género. Admitió que«el machismo está a la orden del día» y que «no logramos bajar la tasa de femicidios». Esto se debe, en parte, a que “la Justicia está lenta”, reconoció en una entrevista con Radio 10 difundida ayer tras la 30° Marcha del Orgullo.

Además la funcionaria remarcó que “hay ciertos sectores que les molesta la agenda de género”. De esta manera, Gómez Alcorta salió al cruce de quienes “trataron de ridiculizar una política en donde acompañamos hoy a 90 mil mujeres”, en el marco de las medidas para erradicar la violencia de género.

“Hay ciertos sectores que le molesta la agenda de género para reducir las desigualdades», dijo. En relación a esto habló sobre los “discursos de odio” y apuntó contra el candidato a diputado nacional Javier Milei.

“El Ministerio no trabaja para el lenguaje inclusivo. Dicen que creamos un ministerio con tanto presupuesto para hablar con la E, y eso es una pelotudez”, dijo Gómez Alcorta. «Hay que correrse de ese lugar; han querido ridiculizar una política», añadió la funcionaria.