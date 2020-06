Es tan deprimente ver a los chicos relativamente jóvenes a la madrugada ebrios y drogados que nos preguntamos las formas de combatir esos flagelos. La droga poco a poco va entrando. ¿Por qué? Es que deja mucho dinero a las mafias, y eso es bueno. Da para repartir entre las autoridades y comprar muchas voluntades. Pero quienes nos ofrecieron comprarnos enteros cuerpo y alma fueron los políticos y los narcotraficantes.

Para combatir el consumo no tenemos que hacer lo de Bush, salir a caballo con lanzas a matar personas. Tampoco decir que se está combatiendo el narcotráfico; y la CIA intercambia droga por armas. Las diferentes drogas, oficiales y extraoficiales, son difíciles de combatir, porque dejan muchos millones en las arcas y bolsillos de los políticos. Entonces se nos ha ocurrido que dando educación a los niños podremos detener un poco el consumo de drogas. ¿Cómo se haría? Se les mostraría por TV videos donde se expondría a los consumidores, a esa gente que nos da lástima cuando se la ve arrastrándose, prostituyéndose, vomitando, llegando a la degradación total. Habría muchos que no repetirían. El alcohol, el tabaco y la droga perjudican la salud. Pero el vicioso no le da bola, seguirá matándose lentamente.

Gladys B. Rosales

DNI 10.198.095



Santa Rosa