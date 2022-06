A pedido de Cristina, llegarían nuevas restricciones a la importación

Festival. Así catalogó la Vice Presidenta al crecimiento inusual de las importaciones en los últimos meses.

«No es que nos falten dólares, los dólares están afuera». Así volvió a insistir la Vice Presidenta Cristina Fernández en la necesidad de restringir la ola de importaciones, uno de los grandes canales por el que se le escapan las divisas al Banco Central.

Desde la semana pasada se rumorea acerca de posibles medidas en pos de restringir el crecimiento de las importaciones y controlar de forma más estricta la composición de las mismas. Lo que llama la atención en los despachos oficiales, es el inusitado crecimiento de las importaciones entre marzo y mayo, precisamente en el momento en que el nivel de actividad económica comienza a moderarse en relación al fuerte salto que experimentara en 2021. No existe relación entre la coyuntura económica y el enorme salto en las importaciones.

La sospecha generalizada al interior del gobierno, es que las empresas que traen desde el exterior partes e insumos, aprovechan la posibilidad de pagar al tipo de cambio oficial para sobre estoquearse. Incluso se cree que puede llegar a haber casos de sobre facturación, lo que de confirmarse, significaría una modalidad de fraude cambiario que permite a las empresas hacerse con dólares para atesoramiento a precio oficial.

El énfasis sobre el crecimiento de las importaciones encuentra asidero en los datos. La estadística oficial sobre comercio exterior indica que en marzo las importaciones saltaron hasta los u$s 7.083 millones, luego de cerrar febrero en u$s 5.634. El dato de marzo significa además un incremento del 33% respecto al mismo mes de 2021. La tendencia se confirmó en abril, cuando las importaciones llegaron a u$s 6.883, un 47% más que en el cuarto mes de 2021. El informe oficial de comercio exterior referido al mes de mayo se conocerá este miércoles. Se espera que las importaciones de dicho mes superen las u$s 7.500 millones.

«La economía argentina produce dólares, que se evaden. Hay un festival de importaciones» agregó Cristina. «El gobierno debe pensar como articular más adecuadamente», advirtió. A continuación hizo un recorrido imperativo por los organismos que a su entender debieran intervenir a fin de controlar el inusual crecimiento de las compras al exterior.

«Banco Central, Ministerio de Producción, que es el que administra el comercio exterior porque es el que autoriza las importaciones, y AFIP en la aduana, que es la que fija los precios de referencia y controla que no exista sobrefacturación en las importaciones», listo la Vice Presidenta. «Esto tiene que ser articulado, lo cuál no estaría sucediendo», ironizó.

En cuanto a las medidas que podrían adoptarse, no hay demasiado margen de maniobra. Las opciones son restringir vía precio o vía cantidad. La primera opción supone la posibilidad de acelerar la devaluacion del tipo de cambio oficial, achicando la brecha con el paralelo y los financieros. La medida cuenta con el aval del FMI y el Banco Central viene permitiendo una corrección promedio mensual del 4%.

No obstante, con una inflación anual proyectada por encima del 70%, las implicancias de una devaluación más acelerada serían explosivas en materia de precios. A ello hay que agregar que para lograr un desincentivo importador significativo, el precio del oficial debería acercarse al del paralelo. De lo contrario el incentivo a comprar en el exterior a precio oficial se mantendría vigente. No parece viable.

Asi las cosas, todo indica que el camino a transitar sería el de mayores restricciones vía cantidad. En este sentido podría ampliarse el universo de productos que requieren licencias no automáticas para importar. También se habla de nuevos controles del Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Daniel Scioli. No se descartan cepos a la importación de productos no esenciales. El flamante Ministro anticipo la semana pasada que «se priorizará el uso de las divisas para producción y energía».

Al respecto, el rubro turismo sería uno de los apuntados. Una de las ideas que recorre los pasillos de gobierno, es obligar a quienes viajan a tener depositados de antemano en sus cuentas bancarias los dólares que necesitan para el viaje. En la práctica los viajeros deberían pagar con tarjeta de débito, o en su defecto, cancelar en dólares sus compras con tarjeta de crédito.

Dato 47% El crecimiento interanual que tuvieron las importaciones en el mes de abril. En marzo habían crecido un 33%. Se espera una evolución similar en mayo.