Acuerdo comercial: el proyecto que impulsa la oposición para exigir su tratamiento en el Congreso

«El acuerdo, así propuesto, es inviable en términos políticos y constitucionales» y «es pertinente que nuestro Poder Ejecutivo informe de inmediato sus detalles y precise la supuesta necesidad e idoneidad de su contenido». Así culmina el Proyecto de Resolución que el bloque de Unión por la Patria ingresará a la Cámara de Diputados en relación al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

El objetivo de la oposición es exigir que el acuerdo anunciado por ambos gobiernos la semana pasada, atraviese el filtro del debate parlamentario. Aducen que el entendimiento legisla en materia comercial, aduanera, y tributaria, y avasalla la potestad de los estados provinciales en relación a la propiedad sobre los recursos naturales.

Se basan para ello en el Artículo 75 de la Constitución Nacional que atribuye al Congreso de la Nación la potestad de legislar en materia aduanera (inciso 1), reglar el comercio con naciones extranjeras (inciso 13) y aprobar o desechar tratados concluidos con otras naciones (inciso 22).

Agregan que «los términos del acuerdo atraviesan atribuciones sustanciales del Congreso de la Nación e incluso de las provincias, titulares dominiales de los recursos naturales (art. 124 de la Constitución Nacional)».

El texto del proyecto señala las inconsistencias que quedaron a la vista al momento de la comunicación del acuerdo en relación a las implicancias directas de la nueva relación comercial sobre la actividad económica en Argentina. En efecto, los textos publicados por ambos gobiernos parecieran sugerir impactos diferentes.

«Este acuerdo no cumple con el criterio anunciado de la reciprocidad, pero, incluso, si lo hiciera, también resultaría perjudicial para la Argentina y su matriz productiva dada la disparidad en productividades entre ambas economías». Proyecto de resolución de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados

«El comunicado de la Casa Blanca afirma que Argentina abrirá el mercado para el ganado estadounidense y otros productos de origen animal. Al contrario, el comunicado argentino señala que el acuerdo implicaría una mayor exportación de carne bovina al mercado estadounidense«, afirma textualmente el proyecto elaborado por el bloque kirchnerista.

Agrega además que «mientras EE.UU. expresa que solo eliminará aranceles recíprocos solo en recursos naturales no disponibles y productos no patentados para uso farmacéutico, Argentina sostiene que la eliminación abarcará, sin detalle, a “productos no disponibles en su territorio”».

El documento señala que el acuerdo pone sobre la Argentina la mayoría de las obligaciones y otorga a los Estados Unidos la mayoría de los beneficios. No obstante, el planteo de Unión por la Patria no solo pone foco en la ausencia de reciprocidad sino también en la diferencia de productividad que revisten ambas economías, lo que resultaría especialmente dañino para la industria argentina.

«La apertura al ingreso de bienes de capital, automóviles y medicamentos significa un automático impacto negativo sobre el aparato productivo argentino» señala el proyecto, y agrega «este acuerdo no cumple con el criterio anunciado de la reciprocidad, pero, incluso, si lo hiciera, también resultaría perjudicial para la Argentina y su matriz productiva dada la disparidad en productividades entre ambas economías».

Estipula además que «el acuerdo implicaría una rendición sin precedentes de soberanía en todas las materias: comercial, económica, social, laboral, jurídica y ambiental» y cita un tweet del ministro de desregulación del Estado, Federico Sturzenegger donde se sugiere que el acuerdo se regirá directamente por la legislación norteamericana.

Vale la pena aportar un par de comentarios sobre el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos que recién anunciaron @JMilei y @realDonaldTrump. El comunicado es muy claro en sí mismo, pero repasemos sus puntos más importantes: cambios en acceso a mercados (tanto arancelarios, como… https://t.co/FpdlZ33YNr — Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 13, 2025

El texto publicado por Sturzenegger dice textualmente que «Si un auto cumple con las normas de seguridad y emisiones de EE.UU., que automáticamente autorizado para venta en Argentina. Si un medicamento está aprobado por la FDA, se reconoce su certificación», dando a entender que Estados Unidos legislará indirectamente sobre el comercio interno en Argentina.

La iniciativa culmina afirmando que «es pertinente que nuestro Poder Ejecutivo informe de inmediato sus detalles y precise la supuesta necesidad e idoneidad de su contenido» y exige al Poder Ejecutivo los detalles, el alcance y la necesidad de la rúbrica, la cuál entienden, aún no se ha materializado.

El proyecto lleva la firma de los diputados Julia Strada, Germán Martínez, Cecilia Moreau, Itaí Hagman, Carlos Heller, Paula Penacca, Pablo Yedlin, Juan Marino, Blanca Osuna, Ana María Ianni, Jorge Antonio Romero, Ariel Rauschenberger