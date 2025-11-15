Reforma tributaria en suspenso: Luis Caputo analiza cambios en Ganancias, pero aún no cuenta con el aval de los gobernadores

El ministro de Economía, Luis Caputo, dejó firme su interés en aplicar cambios en Impuesto a las Ganancias. El funcionario indicó que evalúa aumentar los montos de las deducciones, sin embargo no cuenta con el aval de los gobernadores y la reforma tributaria entró en una etapa de suspenso.

Caputo, durante su participación en la conferencia de FIEL, informó que desde el Gobierno están analizando «subir fuertemente las deducciones del Impuesto las Ganancias de personas humanas», y este anticipo tomó por sorpresa a los mandatarios provinciales a quienes les podría afectar los ingresos que reciben por la coparticipación si se llega a aplicar la medida.

El Gobierno libertario, después del triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, se rearmó y proyectando hacia el próximo año, decidió entablar otro vínculo con las provincias. Esto quedó en evidencia con la gira política nacional que puso en marcha el actual ministro del Interior, Diego Santilli, con el claro fin de retomar el diálogo con los distintos gobernadores.

Sin embargo hay un tema que incomoda y tensiona la relación entre Santilli y los mandatarios provinciales: la discusión sobre la reforma tributaria y los cambios en Ganancias.

Desde el sitio Infobae revelaron que varias provincias, opositoras y aliadas, afirmaron que no accedieron siquiera al borrador del proyecto por lo que evitan pronunciarse al respecto. Los gobernadores expresaron que necesitan conocer todos los detalles del proyecto, aunque creen que cualquier modificación va a tener un impacto contractivo en sus cuentas públicas ya que asumen que va a caer la recaudación del monto de la coparticipación.

En una entrevista con A24, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expuso: «Hablan de bajar impuestos, dicen que van a reducir Ganancias, ¿por qué no reducen retenciones? Que es el peor de los impuestos que existe».

En tanto, fuentes de la provincia de Buenos, destacaron: «No conocemos el texto del proyecto. No podemos opinar de declaraciones».

Cautela entre los mandatarios

Lo cierto es que aún no se sabe si existe un borrador del proyecto que intenta impulsar Luis Caputo, por lo tanto las provincias actúan con cautela al respecto. Sobre todo después de la experiencia de la gestión pasada de Sergio Massa como ministro de Economía, cuando en pos de avanzar con el régimen cedular, los mandatarios pidieron a cambio que la coparticipación del Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos. Una contraprestación que finalmente no se concretó por la derrota electoral.

Las provincias tienen un gran interés por este impuesto a los combustibles y se demuestra en cada negociación con la Casa Rosada porque siempre ponen sobre la mesa que se distribuya entre los 24 distritos sus ingresos. Incluso la solicitud se aprobó en el Congreso un proyecto de ley al respecto, pero luego Javier Milei vetó la propuesta.

Según lo que establece la Ley, un 10,4% de lo recaudado por esa fuente se destina al Tesoro Nacional; 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi); 10,4% a las provincias; 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales; 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte; 2,55% a la Compensación Transporte Público. Sin embargo, los fideicomisos de Infraestructura Hídrica y de Transporte ya no existen.

