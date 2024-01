AFIP: paso a paso, cómo pedir la devolución de 2023 del dólar tarjeta y dólar ahorro

¿Usaste Spotify o Netflix en 2023? ¿Compraste videojuegos para tu PlayStation? ¿Hiciste una compra en alguna plataforma de venta puerta a puerta del exterior? ¿Viajaste al extranjero y usaste tu tarjeta de débito o crédito? ¿Compraste dólar ahorro a través de tu home banking? Si hiciste alguna de estas transacciones, es muy probable que te corresponda la devolución por parte de la AFIP del 35% o 45% adicional por Impuesto a las Ganancias que se te ha cobrado.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó recientemente la opción en su web para que aquellos que no tributan impuesto a las Ganancias puedan tramitar y reclamar el reintegro de la percepción del 35%.

AFIP: pasos previos

1. Debés contar con clave fiscal. En caso de no tenerla, tramitarla es sencillo. Deberás descargarte la aplicación MiAFIP desde tu store. Una vez que hayas ingresado, deberás hacer click en «Solicitar o recuperar clave fiscal». Tené tu DNI a mano y ubicate en un lugar con buena iluminación y fondo claro, pues se te solicitará el escaneo del código de barras del documento y un test de reconocimiento facial con la cámara. Superados estos pasos, podrás generar tu clave fiscal, que debe ser alfanumérica de 10 caracteres.

2. Ingresá a la web de AFIP y hacé click en iniciar sesión. Allí deberás colocar tu CUIL/CUIT y la clave fiscal generada. Es muy probable que, por cuestiones de seguridad, se te solicite el cambio de clave fiscal.

Asegurate, en la barra exploradora de tu navegador, que no se esté bloqueando la apertura de ventanas emergentes.

3. Deberás contar con domicilio fiscal electrónico. En caso de no tenerlo, en la misma web debés hacer click en «Domicilio Fiscal Electrónico». Es posible que se te solicite que agregues en email y un número de teléfono. En caso de no tener ninguno registrado, debés hacer click en «Agregar». Se abrirá una ventana emergente (si no se abre, asegurate en la barra exploradora que el navegador no la esté bloqueando). Una vez agregados ambos datos, los seleccionás y continuás. Ahí deberás confirmar o agregar el domicilio fiscal.

4. Informá una CBU. En el home de AFIP aparece una barra de búsqueda que dice «¿Qué necesitás?». Buscá allí «declaración de CBU», y una vez ingresada tildá la opción que indica que tal clave es declarada para devoluciones.

AFIP: solicitud de devolución

1. En la misma barra de búsqueda en el home de AFIP, seleccioná ahora «devolución de percepciones». Se te redirigirá a otro sitio para que completes el Formulario F.1746 – Solicitud de devolución RG 4815.

2. Donde dice «período fiscal», deberás indicar el mes y el año en que realizaste la transacción, bajo el formato AAAAMM. Podés reclamar por transacciones realizadas hasta el 23 de noviembre de 2023. Sin embargo, si no las hiciste aún, también podes hacer las solicitudes correspondientes a períodos que van desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2022.

3. En estado, colocá «borrador». En fecha de modificación no debés indicar nada. Posteriormente, le das Aceptar.

4. En caso de existir percepciones, te aparecerá un listado de las mismas. Hacé clic en «Seleccionar», y luego en el extremo superior derecho hacelo en «Grabar» y luego en «Presentar». Finalmente, confirmás. Te redirigirá a un nuevo sitio, desde el cual podrás descargar o imprimir la solicitud.

5. En caso de tener percepciones en varios meses, deberás hacer una declaración por cada uno de ellos. Para hacer el reclamo de percepciones de otro mes, podés acceder directamente haciendo click en «Nuevo», opción ubicada arriba a la izquierda.

6. Los trámites pasarán inmediatamente del estado «borrador» a «presentado». Podrás consultar ingresando nuevamente a «devolución de percepciones», pero ahora indicando en estado «presentado».

La desvalorización de los montos que se devuelven es enorme, pues carecen de un mecanismo de actualización y atravesaron muchos meses de elevadísima inflación.

AFIP: fecha de pago

Según se establece por ley, la devolución debería hacerse efectiva en un plazo no mayor a 60 días. De todos modos, corresponde resaltar que la desvalorización de los montos que se devuelven es enorme, pues carecen de un mecanismo de actualización y atravesaron muchos meses de elevadísima inflación.

Al cabo de unos días, se podrá consultar las fechas de pagos ingresando a «Pago Devoluciones» en la barra buscadora de la web de AFIP. Una vez que ingresaste, asegurate que arriba a la derecha aparezca tu CUIL o CUIT, y luego hacé click en consultar, en el margen superior izquierdo.