Alberto Fernández indicó que el dólar blue sube por las «presiones que se ejercen sobre el gobierno»

Cuando todo hacía suponer un cierre de año tranquilo, atravesado por la euforia de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, y por una serie de datos positivos en materia económica, las últimas dos semanas de 2022 estuvieron signadas por el recalentamiento del debate político, y como correlato directo, por el despertar abrupto del dólar blue.

El Presidente Alberto Fernández visitó el canal C5N en la noche del miércoles, y en medio de una extensa entrevista en la que recorrió los principales temas de la agenda política, dedicó un tramo del diálogo a los temas económicos de final de año: el dólar blue y la inflación.

Al ser consultado en relación a la suba de las cotizaciones paralelas del dólar, el mandatario afirmó que «la suba del dólar blue de los últimos días tiene que ver con la presión que están ejerciendo sobre el Gobierno para obtener otras cosas». Agregó además que «hay un movimiento político que cada tanto aparece».

El Presidente refirió al tamaño del mercado paralelo como una de las razones principales de la inestabilidad en el precio. «El dólar blue se mueve con muy poca plata. No es que hay u$s 1.000 millones que hacen subir o bajar el precio. Con u$s 500.000 se puede hacer subir el precio $7«, indicó.

«Apretar los dientes, dejar pasar este momento, y todo se va a ordenar». Presidente Alberto Fernández

Sin dar nombres propios, el mandatario dio a entender que hay quienes buscan generar un ambiente de incertidumbre donde no lo hay, con el fin de especular políticamente.

«Cuando a Cristina la condenan, aparecen. Cuando Cristina anuncia que no va a ser candidata, hacen subir los bonos en Nueva York. Cuando diciembre termina con la alegría que nos dejó la selección nacional, aparecen y hacen este tipo de cosas. Cuando se dan cuenta de que hay un proceso de moderación del proceso inflacionario, intentan presionar por este lado«, sentenció.

Agregó que habló del tema con el ministro de economía Sergio Massa, y que lo que queda es «apretar los dientes, dejar pasar este momento, y todo se va a ordenar».

Dólar Blue. El protagonista de la última semana económica.

En relación al tipo de cambio oficial y a una posible unificación del tipo de cambio, el mandatario explicó que «es lo que más quisiera, Néstor trabajó con un solo tipo de cambio y Cristina también». Sin nombrarlo explícitamente, cargó contra su antecesor Mauricio Macri agregó que «a mi me dejaron el cepo al dólar y un Banco Central vacío después de haber dejado fugar u$s 23.000 millones».

Respecto a la inflación del mes de diciembre el Presidente indicó que «La inflación la estamos siguiendo muy de cerca, no quiero adelantar nada, pero creo que estamos en un proceso de una lenta desaceleración«.