Sin mucho que festejar, se cumple un nuevo aniversario de la Ley de Identidad de Género

El 9 de mayo de 2012 es el inicio de la democracia para la población trans travesti. Así lo viven, así lo sienten. Ese día, el Congreso de la Nación aprobó la ley 26743 de Identidad de Género. “Es una ley que vino a ampliar derechos y a incorporarnos a la democracia”, explica Tatiana Breve, referenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA).

“Esta ley vino a saldar parte de las heridas que había creado el mismo Estado con este plan de exterminio de nuestra identidad, para las personas travesti trans la ley de Identidad de Género es la puerta a la ciudadanía, es la puerta al reconocimiento”, explica Tatiana. Se conoce, se sabe, la ley define por identidad de género a la vivencia interna e individual, tal como cada persona la siente y otorga el derecho a las personas trans, travestis, no binarias a modificar el nombre de pila, el sexo y la foto de su documento. El trámite es administrativo, se puede realizar en cualquier Registro Civil, y no se necesita autorización judicial para realizar el trámite.

Hoy se festejan 12 años, pero con algunas particularidades: “el contexto que nos toca vivenciar”, dice Tatiana Breve, “es de extrema crisis, de extrema vulnerabilidad. Y una vez más, a las personas travestis trans nos toca estar del lado de la supervivencia”.

“Estos gobiernos neoliberales, con sus planes económicos tan perversos hacen que nos encontremos en una situación súper precarizante y muy alerta en cuanto a los discursos de odio que difunden estos gobiernos”, explica Tatiana Breve, “estos discursos de odio no son gratuitos, y nos afecta justamente a quienes nos toca poner el cuerpo”.

Tatiana Breve, referenta de ATTTA, en la inauguración de la Casa Integral Trans de Neuquén. Foto: Cecilia Maletti.

Este contexto de deshumanización para la referenta de ATTTA también se da en los gobiernos provinciales y municipales “acá en la provincia de Neuquén existía una política, de la gestión anterior que llamaron ‘Reparación Histórica’ y ya con esta gestión no la tenemos garantizada”.

Tatiana Breve se refiere al Programa de Reparación Histórica para Personas Trans que puso en marcha el gobierno provincial en 2019. El anuncio lo hizo Mariano Gaido, que en aquel momento era el ministro de Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad en el marco del Día de Promoción de los Derechos de Personas Trans. El espíritu de la normativa buscaba “fortalecer económica y socialmente a las personas trans cuyos derechos fueron vulnerados por motivos de su identidad de género, como los edictos controvencionales, expulsión del mercado de trabajo, educativo y de salud”.

Cuando se presentó el Programa, desde el gobierno dijeron: “Estas actitudes sociales e institucionales llevó a que las mujeres trans tengan una expectativa de vida de 40 años. Las pocas personas trans que han logrado superar este promedio de vida se encuentran en la mayoría de los casos sin experiencia laboral, sin aportes jubilatorios ni trabajo registrado y en un estado psico-social y económico de extrema vulnerabilidad”. A esta población particular fue apuntado el programa.

Banderazo por la memoria travesti trans que recorrió todo el país. Foto: Cecilia Maletti

María Evangelina Mollinari que tiene 57 años. Desde diciembre que no percibe el ingreso. “Pregunté por qué no lo cobro más y no me supieron contestar. Soy persona trans mayor, que se supone que era a esas personas que le correspondía, pero no lo cobro”. Y cuenta su situación: “A mí me servía para comprarme medicamentos, comida, para poder seguir adelante. Sé que no es mucha plata, pero para mí era es una ayuda”.

Se estima que en Neuquén son cerca de 66 personas trans que cobran el programa, unos 31 mil pesos por mes. Pero, desde el cambio de gobierno y por el análisis que vienen realizando de los planes sociales, muchas se quedaron son cobrarlo. “Ya con esta edad”, dice María Evangelina, “somos muchas chicas que no tenemos tantos recursos, y el Programa ayudaba”.

Desde el ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral aseguran que cuando se realizó el reempadronamiento muchas de las personas trans travestis dejaron de percibir el Programa porque eran incompatibles por cobrar otras pensiones. “No logramos la sensibilidad del gobierno provincial, ni del ministerio de Trabajo ni de la secretaría de Género” dice Tatiana Breve, “estas políticas vienen a trasformar y mejorar nuestra calidad de vida. Necesitamos que revisen esta decisión. Le dan de baja y no crearon otra cosa parecida o mejor. Pasan la motosierra y no piensan en una política más amplia o más inclusiva. Estamos hablando de personas adultas, mayores, que les cuesta llegar a fin de mes, que fueron vulneradas toda su vida por el propio Estado que reconoció la violencia que ejerció sobre ellas. Parece que este gobierno no entiende la particularidad que tenía esta política”.

Y sigue: “y ni que hablar de los municipios en los cuales cuesta horrores que se cumpla el cupo laboral travesti trans. Por ejemplo, en Chos Malal estamos viendo que una compañera que había entrado por el cupo laboral trans, la echaron. Hay un montón de municipios que tienen estas ordenanzas y no las cumplen”.

Para Tatiana Breve la respuesta para esta población es urgente y doble: por un lado, es necesario que todas vuelvan a cobrar el Programa provincial y por el otro, que la Legislatura de Neuquén apruebe la Ley de Reparación Histórica: “Hay que ponerle fin a las políticas de maquillaje. Necesitamos políticas que trasciendan los gobiernos y que repare tanta violencia ejercida sobre nosotras”.