“Argentina necesita comenzar a mirar con seriedad el complejo del litio”

Desde hace algunos años todas las miradas a nivel nacional se enfocaron en Neuquén y la irrupción del shale oil en Vaca Muerta. Pero poco a poco emerge en el noroeste del país un complejo productivo de enorme potencial exportador, el litio. Álvaro Efraín Pérez es CEO de Finex, una consultora de inserción financiera radicada en Salta, en el corazón del litio. En diálogo con PULSO, el empresario describió el momento que atraviesa la actividad y la provincia.

PREGUNTA: ¿A qué se dedican en Finex?

RESPUESTA: Somos un grupo empresario. Una de las patas es el advisor financiero, otra es la construcción y los desarrollos inmobiliarios. También desarrollamos temas relacionados al asesoramiento jurídico y contable.

P: ¿Cómo es la coyuntura económica actual en Salta en el marco de una actividad emergente como el litio?

R: Lo que observamos en la provincia de Salta es un enorme oportunidad. En cuanto a la mano de obra hay una demanda enorme mano insatisfecha. Hoy te diría, no hay ingenieros, no hay arquitectos, no hay contadores. Y en cuanto a la minería, si bien ya existe hace mucho tiempo, el desarrollo es incipiente y la profundización del proceso se ha dado en los últimos 3 años. 4 años.

P: ¿En que estado se encuentra el desarrollo del complejo productor del litio?

R: Argentina es el segundo reservorio de litio del mundo después de Bolivia. Pero en cuanto al comercio exterior, aún no está a la altura de los primeros dos o tres exportadores globales. La primera es Australia, la segunda es China, y la tercera es Chile. Hace poco se se celebró un encuentro de litio en Salto con más de 1700 participantes, y entre las tres provincias que están dentro de este triángulo del litio, Salta, Catamarca y Jujuy, Salta es la que brinda las mejores condiciones, tanto edilicias, como profesionales, o en relación a infraestructura de ciudad. Por eso Salta está siendo elegida como el primer destino de las mineras. Incluso algunas tienen explotaciones en Catamarca, pero se emplazan en Salta.

P: ¿Hay capitales externos invirtiendo en Salta?

R: Respecto a los capitales que están aportando y que están desarrollando proyectos en relación al litio, hay inversores coreanos y chinos principalmente. Y en un nivel inferior o con proyectos pilotos, inversores americanos, y probablemente rusos.

P: ¿Existe alguna estimación del nivel de inversión necesario para que el complejo del litio se ponga en marcha?

R: Se estima que va a haber inversiones por más de u$s 5.000 millones el año que viene. Pero la actividad está naciendo y es prematuro hacer cálculos. Hay que esperar a que madure, porque también hay otro tipo de proyectos mineros, y se están vendiendo y licitando tierras, y eso también va a generar un ingreso. Adicionalmente hay construcciones y la construcción de los proyectos dinamiza también la economía.

Hoy toda Argentina debiera empezar a meterse y a mirar lo que es el el negocio del litio. No solamente por Salta, Jujuy y Catamarca, sino porque también representa en el futuro.

P: ¿Cuáles son los otros proyectos mineros?

R: Hay un proyecto muy interesante que es Taka Taka, que es una mina de cobre. Su envergadura representa cuatro veces todo el complejo de litio. Osea, cuatro veces más grande que todo lo que va a dar el litio. Es por eso que la apuesta para Salta en el futuro tiene que ver más con el cobre que con el litio. Para segmentos como la electro movilidad, el cobre es fundamental. Se necesita el litio, pero también necesitas el cobre.

P: ¿Cómo es la relación del sector público con las empresas privadas en la minería?

R: En Salta existe Recursos Energéticos y Mineros SA (Remsa), que es una sociedad anónima del Estado provincial y que regula el funcionamiento no solamente de litio, sino también de otros minerales como petróleo, gas, y energía en general. En Salta no es accionista el Estado de las empresas como paso sí sucede por ejemplo en Jujuy. Y creo que funciona muy bien, de una forma muy profesional y está muy bien dirigida.

P: En Vaca Muerta sucede que las altas remuneraciones petroleras marcan la tónica de los precios para el resto de las actividades ¿ya se observa algo similar con el litio en Salta?

R: Se empieza a ver con los alquileres. De repente hoy un por una casa en un country se pueden pagar 3000 dólares, departamentos entre 500 dólares a 1000 dólares por mes, entonces eso se convierte en una complicación para la gente del lugar. El resto de las actividades sufre. Incluso para contratar un contador o un ingeniero, porque competís con otro tipo de salarios.

P: De a poco comienza a ingresar YPF al litio…

R: YPF está ingresando de a poquito. No obstante me parece que hoy toda Argentina debiera empezar a meterse y a mirar lo que es el el negocio del litio. No solamente por Salta, Jujuy y Catamarca, sino porque también representa el futuro de los acumuladores de hogar, la electro movilidad y otras aplicaciones que tiene el litio.

P: ¿Hay algún tipo de regulación respecto de la libre disponibilidad de las divisas con las inversiones que llegan para el litio?

R: Eso está en el marco de la Ley Minera. Según entiendo cuando son proyectos grandes mayores a u$s 100 millones, eso permite sacar divisas del país. Pero para mí es anecdotico, porque está cambiando la regulación, y seguramente eso se profundizará a partir del año que viene. Y hay que tener muy en cuenta que la mayoría de los proyectos se encuentra en la etapa de construcción de plantas piloto.

PERFIL

Álvaro Efraín Pérez es máster en finanzas y gestión financiera de la Universidad Torcuatto Di Tella.

Se desempeñó como CFO de Santiago Saez SA, y como consultor financiero independiente.

En la actualidad es CEO de Finex SA, una consultora enfocada en advisor financiero y desarrollos inmobiliarios en el marco de la irrupción de la industria del litio en la provincia de Salta.