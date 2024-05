Martín Menem criticó a los senadores por la Ley Bases: «Se están tomando más tiempo del que deberían»

Frente al complejo panorama que enfrenta la Ley Bases en el Senado, donde sufrirá modificaciones, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostró molesto y buscó meterle presión a los legisladores por la falta de celeridad en el tratamiento de la iniciativa del Gobierno. «Se están tomando más tiempo del que deberían», dijo sin tapujos.

«Me extraña, no me siento cómodo con que todavía no esté en el Senado el paquete. Escuché a algunos senadores decir que necesitan más tiempo… esta ley hace cinco meses que está sobre la mesa de todos los argentinos, lo sabe todo el mundo«, expresó Menem. «Los senadores por ahí se están tomando más tiempo del que deberían tomarse», consideró.

Martín Lousteau, es uno de los senadores opositores que ha planteado modificaciones al Poder Ejecutivo y ha cuestionado a sus pares que buscan un tratamiento rápido de la Ley Bases y del paquete fiscal.

Este martes declaró que la labor de los legisladores opositores es «mejorar la ley» y que luego será el Gobierno el que «dirá si está de acuerdo o no»; e insistió con que «hay senadores que quieren que el paquete fiscal se apruebe rápido”, sin embargo él considera que debe ser “bueno, no rápido”.

En este marco, Martín Menem expresó que “son leyes de fondo” y le pidió a los senadores que “trabajen a toda máquina”. “Estamos esperando la ley para que la economía rebote”, agregó.

El referente de La Libertad Avanza en el Congreso aseguró que “la ley va a salir sí o sí”, y que “cuando vuelva a Diputados veremos si aceptamos las reformas o insistimos con nuestro proyecto”. Más allá de las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno con la oposición dialoguista, “todavía no está incorporado al texto de la ley”. No obstante, aclaró: “Somos pacientes y esperamos que vuelva” a la Cámara Baja.

En este contexto, Menem celebró el dato de la inflación de un dígito que publicó este martes el INDEC pese a que sigue por encima del 8% mensual y destacó que “la baja de tasas hace que los bancos empiecen a trabajar de bancos y no de prestar plata al Banco Central”. “Ya hay oferta, vuelve el crédito y el círculo virtuoso de a poco se empieza a reconfigurar. Con las leyes va a ser mucho más rápido”, planteó.

“La ley es importante, es de fondo, si se demora más tardará mas tiempo salir de este pozo. Para que la economía rebote más rápido la ley va a ser importante”, enfatizó en diálogo con LN+.

