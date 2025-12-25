Atraída por Vaca Muerta, una multinacional de los envíos llega al depósito aduanero de Centenario

El depósito aduanero de Centenario y DHL, una empresa multinacional de servicios de mensajería y logística, empezarán a trabajar de forma conjunta. La relación comercial se estrenó la semana pasada, con el primer envío de la firma al complejo ubicado a unos 15 kilómetros de Neuquén capital.

«Esta operación representa un paso fundamental para acercar las soluciones logísticas y de comercio exterior a empresas y emprendedores de la región, brindando mayor eficiencia en tiempos de tránsito, optimizando costos y facilitando la conexión directa con mercados internacionales», anunció la compañía en un comunicado de prensa.

En el mismo escrito precisó que, a partir de este acuerdo, contará con servicios de almacenamiento, depósito de mercaderías, consolidación y desconsolidación de cargas.

DHL desembarca en el depósito aduanero de Centenario: el interés de Vaca Muerta

Natalia Muguerza, gerente comercial del depósito, destacó la noticia en diálogo con Diario RÍO NEGRO al entender que se trata de «un jugador más que se suma» a la región, en este caso, de carácter internacional.

Los traslados se harán por vía terrestre desde Buenos Aires o el océano Pacífico, por los puertos de Chile. Más adelante, también podrían realizarse por medios aéreos, una vez que los vuelos de carga se amplíen en el aeropuerto local.

Uno de los objetivos es trabajar de manera conjunta con Vaca Muerta, cuya industria tiene una fuerte demanda de insumos, maquinaria y repuestos.

De acuerdo a Muguerza, fueron varias las compañías del primer y el segundo anillo de la formación, representadas por operadoras y empresas de servicios, las que pidieron por la expansión de DHL a la región.

La mercadería se bajará en el depósito principalmente en contenedores y quedará a disposición del importador o el exportador, que es el encargado jurídico de tramitar su ingreso en las oficinas aduaneras.

La conexión también contará con una oficina comercial en Neuquén capital, a donde los interesados podrán consultar por los servicios de logística disponibles. Los viajes, que se harán por medio de la división «Express» de la compañía multinacional, servirán tanto para exportaciones como importaciones.

Saltaron 45% las operaciones comerciales del depósito aduanero de Centenario

Muguerza ubicó la llegada de DHL en un contexto positivo para el depósito, que este año «tuvo un 45% más de operaciones» respecto a 2024.

Además del mayor movimiento económico, el centro logístico también expandió su alcance durante los últimos meses y recibió una habilitación del Senasa para poder albergar productos de origen cárnico.

De cara al próximo año, indicó que la idea es ampliar las instalaciones. «Estamos buscando un permiso más y tener nuestro propio laboratorio para el muestro de frutas», indicó la responsable comercial.

Otra de las metas es apuntalar los vuelos de carga con base en el aeropuerto Presidente Perón. Si bien ya hubo experiencias previas, incluso este año, la apertura formal de la ruta aérea todavía está pendiente.

El depósito, abierto hace más de una década, recibe «de todo», sostuvo Muguerza, desde combustibles, arenas y reductores de fricción para las fracturas no convencionales hasta productos característicos del Alto Valle como manzanas, peras y cerezas.



