Se dispararon las habilitaciones comerciales en Neuquén: cuáles son los rubros más demandados

El 2025 cierra con un pronunciado aumento de las habilitaciones comerciales en Neuquén capital. La información surge de la municipalidad, que comunicó un incremento del 19% en los permisos otorgados respecto al año pasado.

El relevamiento fue elaborado por la subsecretaría de Comercio, área que conduce Gabriela Cagol, y recolectó datos hasta el 15 de diciembre pasado.

De acuerdo al informe, este año el municipio entregó 1174 nuevas licencias comerciales, casi 200 más que 2024, cuando el número fue de 983. En términos porcentuales, significa un salto del 19% anual, indicó el Ejecutivo.

El número también se ubicó por encima de 2023 por casi 300 permisos.

Habilitaciones comerciales en Neuquén: un dato «récord»

«La cifra de este año es récord en el país, en un contexto nacional donde parece que hay recesión», aseguraron desde la comuna ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

Respecto a las bajas de licencias durante 2025, en total se anotaron 168, por abajo de las 210 del año pasado.

Al realizar un desglose de lo sucedido mes por mes, se observa que el periodo comprendido entre julio y noviembre fue el de mayor actividad para el área de comercio, con un pico de 125 habilitaciones tramitadas en noviembre.

En tanto que el mes con menor cantidad de permisos solicitados fue marzo, con 71. Diciembre, hasta el 15, fecha en la que cerró el estudio, ya contabilizaba unas 89.

La capital provincial tiene en este momento 14.100 comercios habilitados, un 40% más de los que había hace cincos años, se precisó. De ese total, además, 1.300 lograron su alta a través del programa habilita gratis.

Habilitaciones comerciales en Neuquén: los sectores con mayor cantidad de negocios

La encuesta también analizó la distribución de los comercios por sector. El que más negocios contabiliza es el de productos alimenticios, con 24,80%. El podio lo completan el sector gastronómico con 13,98% y artículos de vestir en general con 11,42%.

Más atrás quedaron kioscos, librerías y regalería (5,91%), servicios generales (5,51%), sector automotriz (5,31%), sector construcción (4,53%), artículos del hogar y bazar (4,53%), peluquería y salón de belleza (4,13%) e institutos educativos y recreativos (4,13%).

Completaron el ranking organización de espectáculos (2,95%), oficinas administrativas (2,95%), consultorios médicos (1,77%), varios (1,77%), farmacias, perfumería y ópticas (1,57%), veterinaria, alimento y peluquería canina (1,57%), empresas de vigilancia (1,18%), servicios petroleros (0,79%), sector turismo (0,59%) e inmobiliarias (0,59%).