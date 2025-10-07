Habilitado para recibir carne, el depósito fiscal de Centenario gestiona vuelos de carga al exterior

Truchas, pero también carne vacuna, ovina y hasta chivos de refugo. Estos son algunos de los productos que, desde hace dos semanas, quedaron en condiciones de pasar por el Depósito Fiscal y Aduanero de Centenario para exportarse a los mercados internacionales.

La noticia fue comunicada días atrás por el Senasa, que inauguró una nueva oficina de certificación definitiva de productos cárnicos en el complejo ubicado a unos 10 kilómetros de Neuquén capital.

De Neuquén al mundo: «Era la última habilitación que nos faltaba»

«Era la última habilitación que nos faltaba«, indicó Natalia Muguerza, vicepresidenta de la Asociación de Industriales de Neuquén (Adineu) y gerente comercial del depósito, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La referente calificó como un «hito» el permiso otorgado y recordó que «cuando se trata de un complejo sin salida directa al mar o al mercado exterior, suele complicarse más». «Era un pedido que veníamos haciendo hace muchos años«, sumó.

Tras la autorización para recibir productos de tipo cárnico en las instalaciones, la intención es avanzar con la difusión. Y para eso están trabajando con un plan de «comercialización», que implica darse a conocer ante empresas locales del sector, como los frigoríficos.

Si bien las tratativas más avanzadas tienen que ver con los envíos de truchas, que inicialmente se harán vía marítima por Chile, existen más posibilidades.

Muguerza comentó que hay interés para exportar carne bovina de Río Negro en el mediano plazo, además de cortes de ovinos provenientes de la Línea Sur de esa provincia, con un proveedor de Ingeniero Jacobacci. Otro de los productos en análisis es el chivo de refugo que se produce en el norte de Neuquén, sitio emblema para la cría de ese tipo de animales.

Trabajan para lanzar vuelos de carga con dos rutas internacionales desde Neuquén

Para terminar de motorizar las salidas al exterior, el depósito también está trabajando para lanzar vuelos de carga desde el aeropuerto de Neuquén. Las gestiones están avanzadas y, al igual que la primera fase de la cadena, se está en la «etapa de comercialización».

El acuerdo, en este caso, se concretaría con el grupo empresario Mirgor, que opera vuelos de carga con aviones de Aerolíneas Argentinas. Las conexiones permitirían trasladar hasta 20 toneladas y, en un primer momento, arribarían una vez por semana.

Trabajan para lograr exportaciones cárnicas desde la región. Foto: archivo Matías Subat.

La representante de Adineu precisó que todavía no hay una fecha convenida para el inicio del servicio, que operaría dos rutas internacionales desde la capital provincial: Houston y Miami.

Los vuelos cumplirían una doble función. Además de sacar mercadería local, como las truchas, la idea es que también sirvan para traer a la región «los fierros que necesita Vaca Muerta, como equipos, válvulas, repuestos y mucho más«, añadió.

De acuerdo a Muguerza, la ruta a Miami representaría una gran oportunidad para los productos de la región, porque es un polo logístico que tiene «rutas internacionales» a una gran cantidad de destinos.

Importaciones y exportaciones, más activas en el depósito fiscal de Centenario

La flamante habilitación del Senasa llegó en un momento de intensa actividad para el centro de distribución.

Solo este año concretó unas 6.000 operaciones, cuando en todo 2024 esa cifra había sido de alrededor de 5.000. Buena parte de ellas fueron importaciones, no solo destinadas a la industria vinculada a Vaca Muerta, sino también a otros rubros que «decidieron renovar su maquinaria e invertir en tecnología», dijo la referente del complejo.

En simultáneo se continúa trabajando con el mercado frutícola. A los galpones del predio arriban manzanas, peras, cerezas y fruta disecada, que más tarde parten con destino a exportación. Lo hacen, en su mayoría, por los puertos del Pacífico, en Chile, a los que arriban transportadas en camión.