Canasta básica: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en mayo, Indec difunde los costos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá esta tarde el Intercambio Comercial Argentino (ICA) y la valorización mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) y de la total (CBT), todos los indicadores correspondientes a mayo último.

El intercambio comercial de abril dejó un déficit de US$ 126 millones, frente al superávit de US$ 1.454 millones de igual mes del año pasado.

De esta manera, el primer cuatrimestre del año cerró con un saldo negativo de US$ 1.469 millones, contra una ganancia de US$ 2.840 millones del 2022, año que terminó con un superávit de US$ 6.923 millones.

Por su parte, el costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 7,3% en abril, lo que determinó que una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitara ingresos por $ 97.148 para no caer en la indigencia.

En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) avanzó 6,3%, por lo que el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 203.360 para no caer debajo de la línea de la pobreza.

De esta forma, la CBA, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló un incremento de 40,1% en los primeros cuatro meses del corriente año, contra una inflación general del 32% en similar período.

En tanto la CBT, que mide los ingresos necesarios para pagar alimentos y bebidas, indumentaria y servicios de una familia tipo, subió 33,3% entre enero y abril.