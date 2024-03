Cepo al dólar: ¿cuándo podría levantarlo Milei?, según un pronóstico de Wall Street

Un reciente informe del Bank of America, titulado «Argentina en Foco», analizó la situación del país y los resultados del económico delineado por el Gobierno de Javier Milei. El gigante de Wall Street señaló que el país se encamina a un probable descenso en el índice de inflación, así también como a abrir el cepo cambiario hacia la mitad de 2024.

Allí también se destacó la posibilidad de alcanzar el pacto fiscal con los gobernadores, más allá de los señalamientos por la mirada de la opinión pública en relación al ajuste.

“El Banco Central no parece tener apuro por acelerar el tipo de cambio (manteniendo un ajuste mensual del 2% hasta ahora) a pesar de las preocupaciones acerca de la sobrevaluación de la moneda. El BCRA continúa acumulando reservas internacionales, en parte debido a la asignación gradual de importaciones”, planteó el análisis firmado por el analista Sebastián Rondeau.

El Gobierno, destaca sobre el final, “tampoco tiene prisa por levantar los controles de capital, esperando un balance del BCRA más limpio (incluida una mayor acumulación de reservas). En nuestra opinión, el mega canje de deuda en pesos completado esta semana allana el camino para levantar los controles de capital (ya que elimina los riesgos de refinanciamiento)”.

Y cerró: “La finalización de la corrección relativa de precios para junio (servicios públicos), también podría abrir espacio para una recalibración de la política de cambio de divisas. Esperamos una aceleración de la devaluación del peso a más tardar a finales de abril y el comienzo del levantamiento de los controles de capital para junio”.

Pacto fiscal entre Milei y los gobernadores: qué dicen en Wall Street

Según plantea Rondeau, los expertos con los que hablaron en su visita a Buenos Aires “son menos optimistas sobre las posibilidades de propuestas de privatización y delegación de poderes”, impulsadas en la nueva Ley Ómnibus. Recordemos que una delegación de banqueros de Wall Street conversaron con el equipo de Economía a comienzos de febrero.

“Hay dudas sobre si Milei renunciaría a algunas propuestas para alcanzar el acuerdo (como la privatización). La división en el Congreso aumenta las incertidumbres sobre la aprobación del pacto, especialmente en el Senado”, dice el documento.

“Somos moderadamente optimistas sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo fiscal entre el Gobierno y los gobernadores a corto plazo. Esto debería incluir un cambio en la fórmula de pensiones, ingresos fiscales, un régimen de promoción para proyectos de inversión a gran escala y la desregulación de los hidrocarburos”.

“Los incentivos para este acuerdo son fuertes dada la necesidad de consolidar el ajuste fiscal y aumentar los ingresos para las provincias. Los riesgos de ejecución siguen siendo grandes en medio de un Congreso dividido y riesgos para el decreto de mega-desregulación”, señala el documento.

“El Gobierno propone restablecer los impuestos sobre la renta eliminados el año pasado (0,4% de los ingresos del PIB para el gobierno central y 0,5% del PIB para las provincias). Sin embargo, un grupo de gobernadores en principio rechaza la idea, incluidas las provincias patagónicas que tienen salarios altos relacionados con el sector energético”.

Para el Bank of America, “este impuesto es crucial para reemplazar los ingresos transitorios obtenidos a través del impuesto a las importaciones (impuesto PAIS)”.

Con información de Ámbito

Qué dijo Milei sobre el cepo cambiario

Javier Milei aseguró semanas atrás que podría negociar el desembolso de US$15 mil millones para levantar las restricciones del mercado cambiario. “Si a mí hoy me dieran 15 mil millones de dólares, abro el cepo ahora”, aseveró.

El pasado viernes, en una entrevista con radio La Red, confirmó que ya se trabaja con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un nuevo acuerdo, con el que podrían llegar nuevos desembolsos y permitiría avanzar en un esquema de competencia de monedas.

«Podría haber nuevos desembolsos del Fondo, de otros países y de fondos de inversión, que además nos permitiera avanzar en el sistema de competencia de monedas con peso», insistió.

Dado que la brecha cambiaria se ha reducido a valores mínimos y que la reducción de las tasas de interés no resultó en un salto abrupto del tipo de cambio, muchos especialistas sugieren que el gobierno ya está en condiciones de abrir el cepo. «Nosotros creemos que todavía hay riesgo y no queremos correrlo, pero si a mi me dan u$s 15.000 millones, los pongo en el Banco Central, abro (el cepo) y ahora hagan lo que quieran«, dijo el mandatario.