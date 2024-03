Milei confirmó que negocian un nuevo acuerdo con el FMI y que se acerca la dolarización

El mandatario habló esta mañana en una extensa entrevista radial en la que se explayó acerca de todos y cada uno de los temas de la coyuntura. Durante el diálogo, confirmó que ya se trabaja con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un nuevo acuerdo, que podrían llegar nuevos desembolsos, y que se avanza en un esquema de competencia de monedas.

El presidente Javier Milei conversó con Radio La Red, y repasó los principales ejes de la agenda política y económica. Al ser consultado puntualmente por la posibilidad de un nuevo acuerdo con el organismo multilateral, contestó: «Estamos trabajando en un nuevo acuerdo y si se nos dan las condiciones lo vamos a firmar«.

Al respecto, valoró que el gobierno «le dio un martillazo de 30 puntos a la tasa de interés» y que ello no significó una suba abrupta del dólar, como sucedió en otros contextos. «Nosotros seguimos comprando dólares» valoró, y agregó «Nosotros seguimos trabajando para abrir el cepo, y eso podría ser a mitad de año» anticipó.

Milei brindó más detalles respecto a la negociación abierta con el Fondo. «Estamos en una situación inmejorable. Es la primera vez en la historia que un gobierno alcanza el déficit cero en un mes de gestión«, indicó. En este sentido afirmó que «el déficit fiscal se ha reducido en 11 puntos respecto al PBI, 5 puntos en el Tesoro y 6 en el Banco Central».

«Si yo hoy tuviera u$s 15.000 millones, yo hoy abro el cepo» Presidente Javier Milei respecto a los fondos que busca el gobierno con el FMI.

Pero lo más contundente en relación al nuevo acuerdo, fue la confirmación de que podría ampliarse la deuda ya existente con el organismo. «Podría haber nuevos desembolsos del Fondo, de otros países y de fondos de inversión, que además nos permitiera avanzar en el sistema de competencia de monedas con peso».

A continuación agregó una frase contundente que es toda una definición de rumbo y objetivos en el corto plazo: «Si yo hoy tuviera u$s 15.000 millones, yo hoy abro el cepo» afirmó el presidente, dando a entender que esa es la suma que procura obtener el gobierno a fin de avanzar en el esquema monetario que prefiere.

📢 JAVIER MILEI SOBRE UN POSIBLE NUEVO ACUERDO CON EL FMI



"Podría contemplar desembolsos para avanzar hacia la competencia de monedas y la salida del cepo", dijo en @radiolared.



📺 Mirá A24 en vivo: https://t.co/JZO9CWCmAK pic.twitter.com/9fFLKYTjhf — A24.com (@A24COM) March 15, 2024

Dado que la brecha cambiaria se ha reducido a valores mínimos y que la reducción de las tasas de interés no resultó en un salto abrupto del tipo de cambio, muchos especialistas sugieren que el gobierno ya está en condiciones de abrir el cepo. «Nosotros creemos que todavía hay riesgo y no queremos correrlo, pero si a mi me dan u$s 15.000 millones, los pongo en el Banco Central, abro (el cepo) y ahora hagan lo que quieran«, dijo el mandatario.

Vale recordar que una de las propuestas más fuertes de Javier Milei en campaña, fue la dolarización. El esquema de competencia de monedas no es estrictamente una dolarización lisa y llana, en tanto y en cuanto permite que el Peso Argentino siga existiendo. No obstante, da por sentada la preferencia de los argentinos por la moneda norteamericana.

«La competencia de monedas es un paso previo a terminar con el Banco Central». Presidente Javier Milei en relación a la dolarización.

Al respecto el presidente fue consultado en relación a la dolarización y a la posibilidad de cerrar definitivamente el Banco Central. «Este es un paso intermedio a terminar con el Banco Central. Yo siempre hablé de competencia de monedas, y se le suele llamar ‘dolarización’ porque es mas sencillo, pero la idea es que vos elijas la moneda que quieras«.

En relación a la nueva versión de la Ley Ómnibus, le consultaron al mandatario si existía la posibilidad de negociar la letra chica, o había que votar a libro cerrado. A diferencia de lo que aconteció en el debate de enero, el mandatario contestó que «El texto presentado ayer no es definitivo. Se está negociando».

La misma respuesta ofreció al ser consultado por la nueva versión del Impuesto a las Ganancias. «Estamos trabajando. Es algo que hace falta negociar porque hay provincias que la quieren y otras que no». La novedad es que el presidente se muestra abierto al diálogo con las provincias, algo a lo que parecía no estar dispuesto durante el debate en sesiones extraordinarias.