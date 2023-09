Cómo impactarán las medidas nacionales en Río Negro: el panorama económico

Las recientes medidas económicas dispuestas por el gobierno nacional tendrán un fuerte impacto en la provincia de Río Negro y según estimaciones oficiales recortarán los ingresos en 5.200 millones de pesos para el resto del año y en algo más de 14.000 en todo 2024.

Así lo informó el ministro de Economía, Luis Vaisberg, durante la reunión que la gobernadora Arabela Carreras mantuvo ayer con los intendentes rionegrinos.

La mandataria explicó la convocatoria “a partir de todas las informaciones surgidas en los últimos días respecto del impacto de las medidas nacionales” sobre “cómo se verán afectadas las cuentas públicas locales”.

Añadió que “tal cual se hizo durante la pandemia de COVID-19 trabajando en conjunto con los Municipios, lo seguimos haciendo en esta nueva etapa donde la convocatoria es la actual situación macroeconómica del país y que por derrame nos afecta a todos”.

Carreras enfatizó que “vamos a seguir trabajando junto a los Municipios para hacer frente a la actual situación, poniendo a disposición todas las herramientas necesarias en este complejo escenario”.

Durante la reunión tres intendentes consultaron, con ciertos planteos. La roquense María Emilia Soria aludió si existía algún estimación del impacto en el impuesto Ingresos Brutos y si se preveía alguna compensación o refuerzo de recursos para los servicios provinciales, como los hospitalarios.

Los otros fueron Sergio Hernández, de Lamarque, y Fabian Pilquinao, de Sierra Colorada, también peronistas. El último requirió saber si la provincia contemplaba que Nación compensaría esa baja de ingresos con el impuesto País. Vaisberg aclaró que no estaba evaluado en el informe ya que, por ahora, solo se menciona la posibilidad de hacer coparticipable ese tributo a las provincias. Carreras respondió a Soria y afirmó que la Provincia ya estaba reforzando sus servicios.

Las explicaciones técnicas estuvieron a cargo del ministro Vaisberg quien remarcó una “tendencia decreciente” de la actividad a partir de los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publica el Indec. Dijo que si bien los ingresos por Coparticipación Federal muestran una “tendencia creciente en valores nominales” se deben analizar “en valores constantes” y hasta agosto muestran “una variación negativa del 1,84% respecto de igual período del año anterior”.

Sobre las recientes medidas nacionales sostuvo que el aumento del piso de Ganancias y la eximición de ese impuesto en la segunda cuota del aguinaldo le quitarán recursos a Río Negro del orden de los 5.120 millones de pesos en lo que resta de este año y de 14.046 millones en todo 2024.

El 10% de esos montos es redistribuido en los municipios, por lo tanto verán afectados sus ingresos en 512 millones y 1.404 millones respectivamente.

Reacciones de intendentes

Una de las primeras intendentas en emitir su opinión tras la reunión fue María Emilia Soria. “En el encuentro se realizó un análisis de la situación económica y el impacto de las medidas que se vienen implementando. Así mismo, se dialogó sobre el complejo escenario que se presenta para las finanzas provinciales y municipales”, se indicó a través de un parte de prensa desde el municipio de Roca.

En relación con el escenario que se avecina, la intendenta Soria planteó su preocupación en temas de Salud y Seguridad. “Puntualmente consultó sobre el plan de abordaje que proyecta el Gobierno provincial para garantizar el funcionamiento de estas dos áreas centrales, teniendo en cuenta que en Río Negro se suma además el vencimiento de las obligaciones contraídas en el marco del Plan Castello”.

Otro de los jefes comunales que también brindó su opinión tras el encuentro fue el intendente Marcelo Orazi (Villa Regina) quien reconoció que en el encuentro se informó que de concretarse los anuncios, la provincia recibiría unos 5.200 millones menos por coparticipación

“El tema es cómo nos va a impactar -la eliminación del impuesto a las ganancias y el 21 por ciento de IVA- no sólo en el 2024 sino también en los meses que nos quedan. Recién lo vamos a ver reflejado en el mes de diciembre y para Regina implicaría unos 18 millones de pesos menos y 79 millones en el 2024”, reconoció el jefe comunal.

“Yo ahora, ya no puedo dar ningún tipo de aumento. No me alcanza ni para pagar los sueldos. Ya no hay de dónde rascar. Siempre que los sindicatos pidieron aumento se les dio pero hoy no hay más fondos y la provincia está igual”, y remarcó que tampoco van a poder cumplir con el pago del bono de 60 mil pesos. “A no ser que la provincia nos envíe los fondos”, sostuvo.

Si bien aclaró que los sueldos de los municipales son “muy buenos”, sostuvo que resulta imposible asumir los nuevos incrementos y también lanzó un llamado a los gremios al sostener que si hay conflicto lo más probable es que no se logre recaudar para asumir el pago de los salarios. “El panorama es muy difícil”, sentenció.

El intendente de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao, dijo que el panorama también es complicado en las localidades pequeñas porque si bien la coparticipación apenas supera los 3 millones de pesos, prácticamente no existe la recaudación municipal. “La proyección sería de 5.120 millones pero hay que tener en cuenta que el ministro Massa, indicó que una parte se podría reemplazar con el impuesto País. Si llega esa plata que anunció nuestro candidato el impacto sería menor”.

En Bariloche piden informe sobre la deuda del municipio

El concejal electo Leandro Costa Brutten elevó un pedido de informes a la Secretaría de Hacienda vinculado al estado de la deuda pública municipal. En primer lugar, consultó sobre la deuda con proveedores del Municipio. Incluyó también la deuda con la firma OPS por el alquiler de máquinas viales.

“Según lo expuesto por el secretario de Hacienda de Bariloche, la deuda con OPS podría oscilar entre los 1.300 millones y los 4.000 millones pesos. Es inadmisible contablemente esta situación -o la variación que alega- vulnerando todos los principios contables generalmente aceptados. Requiero el dato preciso sobre este punto para determinar el origen de la deuda y las diferencias entre las partes”, indicó Costa Brutten en la nota que presentó en la mesa de entradas.

En Bariloche preocupa la deuda del municipio con la empresa OPS.

Consultó también sobre la modalidad de contratación a OPS ya que “no se pudo haber hecho por compra directa ya que el importe vulnera los límites impuestos por la ordenanza de contrataciones y la ley de contabilidad pública”.

Otra de las consultas giró en torno a la deuda generada por el Plan Castello. Consideró que “se trata del peor plan implementado desde la actual gestión municipal que ha endeudado a los barilochenses en dólares”.

En otro de los puntos pidió información sobre otras deudas provenientes de trámites judiciales, como por ejemplo la empresa 3 de Mayo o la expropiación en el barrio El Frutillar, entre otras. Además, Costa Brutten solicitó que se brinde el detalle del dinero en las cuentas municipales.

El pedido deviene necesario ante la existencia de un municipio sin transparencia y que ha contraido una deuda millonaria” que, dijo, “superaría los 10.000 millones”.

Suba salarial: ATE aceptó, UPCN y Unter definen

La última oferta salarial “integral” del gobierno está a consideración de los gremios. ATE reunió ayer su plenario de Secretarios Generales y aceptó el ofrecimiento y destacó el “incremento salarial de $90.000 que llevará el inicial a partir de octubre a $295.303 superando la línea de pobreza y la evolución de precios”.

Rodrigo Vicente dijo tras la reunión que “hace tiempo que veníamos corriendo detrás de la inflación, pero esta paritaria nos permite una fuerte y rápida reparación del poder de compra” de los afiliados.

Por su parte, Juan Carlos Scalesi le dijo a Río Negro Radio “es importante que la suma fija sea para todos” pero se “mostró preocupado” por la suma fija porque “vuelve la pirámide a caerse porque no es lo mismo”.

El dirigente de UPCN destacó que están analizando la oferta y dijo que seguramente se aceptará, “pero con algunos reparos” y sostuvo que “al afiliado hay que darle la información correcta para que sepa bien lo que está cobrando”.

Unter tiene previsto el lunes su Congreso en Río Colorado para definir su posición.