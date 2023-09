Alerta entre intendentes tras los anuncios de la gobernadora Carreras por la caída de la coparticipación en Río Negro

Los intendentes sintieron el impacto de los anuncios que realizó este mediodía la gobernadora Arabela Carreras tras la reunión virtual que mantuvieron donde se brindó un informe sobre las consecuencias que generarán las medidas del gobierno nacional y que impactarán de manera directa en los ingresos por coparticipaciones no sólo de la provincia sino también de los propios municipios.

Las cifras indican que en el último bimestre del año la provincia recibirá 5.120 millones menos en tanto que en el 2024 será de 14.046 millones.

Carreras estuvo acompañada por el Ministro de Economía Luis Vaisberg, quien explicó a los jefes comunales cómo afectarán a los ingresos de la Provincia y los Municipios las disposiciones recientes del Gobierno Nacional, enmarcadas en la crisis macroeconómica que hoy atraviesa el país.

“Más allá del contacto permanente entre los equipos económicos de la Provincia con los de los Municipios, a partir de todas las informaciones surgidas en los últimos días respecto del impacto de las medidas nacionales, creímos oportuno brindar explicaciones técnicas a los Intendentes y las Intendentas respecto de cómo se verán afectadas las cuentas públicas locales”, indicó la mandataria según un parte de prensa difundido por el área de comunicación de la provincia.

Vaisberg expuso un documento elaborado por el equipo técnico del Ministerio de Economía y adelantó que cada vez que surjan medidas nacionales se procederá de la misma manera, generando el material correspondiente.

«De esta manera, tal cual se hizo durante la pandemia de COVID-19 trabajando en conjunto con los Municipios, lo seguimos haciendo en esta nueva etapa donde la convocatoria es la actual situación macroeconómica del país y que por derrame nos afecta a todos”, indicó la Gobernadora.

Ratificó en tal sentido que “vamos a seguir trabajando junto a los Municipios para hacer frente a la actual situación, poniendo a disposición todas las herramientas necesarias en este complejo escenario”, indicó el comunicado donde no se brindaron detalles de cuáles serían las cifras que afectarían el ingreso de fondos a la provincia.

Qué dijo la intendenta de Roca

Una de las primeras intendentas en emitir su opinión tras la reunión fue María Emilia Soria (FdT). «En el encuentro se realizó un análisis de la situación económica y el impacto de las medidas que se vienen implementando. Así mismo, se dialogó sobre complejo escenario que se presenta para las finanzas provinciales y municipales», indicaron a través de un parte de prensa desde el municipio de Roca.

En relación al escenario que se avecina, la intendenta Soria planteó su preocupación en temas de Salud y Seguridad. «Puntualmente consultó sobre el plan de abordaje que proyecta el Gobierno provincial para garantizar el funcionamiento de estas dos áreas centrales, teniendo en cuenta que en Río Negro se suma además el vencimiento de las obligaciones contraídas en el marco del Plan Castello.

«No hay de dónde rascar»

Uno de los que también brindó su opinión tras el encuentro fue el intendente Marcelo Orazo quien reconoció que en el encuentro se informó que de concretarse los anuncios, la provincia recibiría unos 5.200 millones menos por coparticipación.

«El tema es cómo nos va a impactar -la eliminación del impuesto a las ganancias y el 21 por ciento de IVA- no sólo en el 2024 sino también en los meses que nos quedan. Recién lo vamos a ver reflejado en el mes de diciembre y para Regina implicaría unos 18 millones de pesos menos y 79 millones en el 2024», reconoció el jefe comunal.

«Yo ahora, ya no puedo dar ningún tipo de aumento. No me alcanza ni para pagar los sueldos. Ya no hay de dónde rascar. Siempre que los sindicatos pidieron aumento se les dio pero hoy no hay más fondos y la provincia está igual», dijo.

Y en esta línea remarcó que tampoco van a poder cumplir con el pago del bono de 60 mil pesos. «A no ser que la provincia nos envíe los fondos», sostuvo.

Si bien aclaró que los sueldos de los municipales son «muy buenos», sostuvo que resulta imposible asumir los nuevos incrementos. Y también lanzó un llamado a los gremios al sostener que si hay conflicto lo más probable es que no se logre recaudar para asumir el pago de los salarios.

«El panorama es muy difícil», sentenció.

Confiado en el reemplazo

El intendente de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao, dijo que el panorama también es complicado en las localidades pequeñas porque si bien la coparticipación apenas supera los 3 millones de pesos, prácticamente no existe la recaudación municipal. «La proyección sería de 5120 millones pero hay que tener en cuenta que el ministro Massa, indicó que una parte se podría reemplazar con el impuesto PAIS. Mi consulta fue por ese lado», dijo el reconocido dirigente justicialista de la región Sur.

«Si llega esa plata del impuesto PAIS que anunció nuestro candidato el impacto sería menor», dijo el jefe comunal.