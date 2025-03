Con reservas en rojo, cuántos dólares aportará el campo en 2025: la estimación de un economista agrario

Las previsiones para la cosecha gruesa, los precios de los commodities y la liquidación esperada de «agrodólares». Estos y otros temas son abordados por el economista Gustavo López, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

PREGUNTA: ¿Será una buena cosecha gruesa?

RESPUESTA: Las precipitaciones recientes fueron generalizadas, pero no llegaron a cambiar la situación en áreas donde ya las pérdidas se habían dado. Hubo un problema serio en algunas zonas del oeste de la región pampeana y, sobre todo, en el NEA. De todas formas, pensamos que vamos a tener una cosecha gruesa buena en general. Hay posibilidad de producción de entre 47 y 48 millones de toneladas en maíz y un nivel similar o un poquito más alto para la soja. Esos dos productos te definen casi 100 millones de toneladas, lo cual no es menor. Estamos nuevamente en los niveles medios del último quinquenio. Después del 2018-2019, que fue el récord en la Argentina de 142 millones de toneladas, no ha habido cambios significativos, sacando obviamente lo que fue el ciclo 2022-2023, que fue terrible por la sequía. Lo que no ves es un crecimiento sustantivo.

P: ¿Y en cuanto a precios?

R: Arrancó muy mal, había una tremenda desilusión en ese sentido, pero creo que hay que dividirlo por productos. El trigo no ha tenido un precio tan malo, el maíz tampoco. Si uno lo ve a lo largo del tiempo, las posiciones para mayo, que es cuando vas a levantar el grueso de la cosecha, están en precios relativamente similares a un año atrás. O sea, a lo largo de este año ha habido bajas importantes, pero se recuperó, tanto el trigo como el maíz. Acá el producto que más ha sufrido es la soja, debido a una oferta mundial muy abultada, básicamente por Brasil. La baja de retenciones no es algo menor: lo que bajó el precio pudo haberse compensado en parte con ese recorte, que ha dado un incentivo adicional.

P: ¿Hay incentivos a liquidar en este contexto?

R: La resolución plantea que la baja de retenciones es hasta el 30 de junio, pero existe incertidumbre de qué va a pasar después: si se mantienen, si vuelven al esquema anterior o si bajan. Acá hay una especulación política: todos dicen ‘si estamos a días de las elecciones de medio término, sería suicida volver al esquema de retenciones anterior’. Todos piensan que se va a mantener. Desde que rige este nuevo sistema de retenciones, el nivel de declaraciones se ha incrementado mucho respecto del año pasado. El sistema está funcionando, están ingresando divisas y demás. De todas formas, el productor sigue con una cierta reticencia a vender, no solo la cosecha nueva, sino también la cosecha vieja.

P: ¿A qué se debe esa reticencia?

R: El productor quiere saber qué va a pasar y mantiene su vieja cosecha como resguardo de valor. No sabe si, como se está comentando, puede haber una devaluación, lo que le cambiaría totalmente la ecuación. Tampoco sabe si esta baja de retenciones va a perdurar en el tiempo o si se va a agudizar la reducción en retenciones. Y hay una serie de factores que lo mantienen todavía con la idea de que puede mejorar el precio internacional. El productor hoy está liquidando, pero el que tiene más capacidad de retener la mercadería está esperando un poco a ver cómo siguen todas estas variantes. En realidad, el nuevo precio es más bajo que el viejo. Entonces, ¿para qué espera el productor si va a perder plata? El productor se ha quemado muchas veces en cuanto a la espera, a la liquidación, a las devaluaciones y demás. A mí me parece que el precio hoy es interesante: podría perfectamente vender y comprar alguna posición más lejana. Con eso no solo quedaría cubierto, sino que ganaría la diferencia.

Dato Entre US$33.000 millones y US$34.000 millones Ingreso estimado de divisas del agro para 2025.

P: ¿Qué nivel de liquidación de dólares estimas del complejo granario argentino para este año?

R: Se viene moliendo bien, lo cual es importante, y se viene exportando muy bien. Incluso te hace dudar a veces si las estimaciones son realmente las que se plantean, si no hay más mercadería de lo que se pensaba. El agro sigue siendo el gran generador de divisas, no caben dudas. Según nuestro análisis de producción y precios, estimamos un ingreso de divisas por al menos 33-34 millones de dólares para este año, pero el ingreso fiscal va a bajar. No vamos a estar lejos del ingreso de divisas del año pasado, pero donde sí vas a encontrar una diferencia de al menos US$1.500 millones es en los ingresos fiscales, de mantenerse la baja de retenciones. El Estado resigna un volumen importante que, en realidad, es el productor. Es un año complejo para el sector propiamente dicho, no para el productor, sino para el resto del sector. Veo restricciones importantes a diario en muchas de las empresas, con reducciones de personal, con ajustes de costos, etc. Se apuesta para la campaña 25-26, que presenta hasta ahora un clima bastante benigno y precios que tienden a acomodarse.

PERFIL

Gustavo López

