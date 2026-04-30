El precio del petróleo escala a su valor más alto desde 2022 tras amenazas de Donald Trump

El mercado energético global atraviesa horas de extrema volatilidad. Los precios del petróleo alcanzaron su nivel más alto desde 2022, impulsados por la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán y la posibilidad inminente de una intervención militar directa.

El barril de Brent, referente para los mercados mundiales y la industria argentina, saltó un 7,1% para ubicarse en los 126,41 dólares, luego de que la Casa Blanca sugiriera que el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz podría prolongarse indefinidamente.

La tensión se disparó tras un informe del portal Axios, que reveló que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) preparó un plan de ataques «cortos y potentes» contra objetivos iraníes. El objetivo de esta ofensiva sería forzar a Teherán a retomar las negociaciones, en un contexto donde el paso marítimo clave para el comercio de hidrocarburos permanece virtualmente cerrado.

El Estrecho de Ormuz: un cuello de botella que complica la economía

El conflicto, que se intensificó a finales de febrero, tiene hoy su epicentro logístico en el Estrecho de Ormuz. Por esta vía transita habitualmente una quinta parte del petróleo que consume el mundo. Actualmente, la parálisis es casi total.

Según datos del CENTCOM, las fuerzas estadounidenses han logrado impedir el paso de decenas de buques, manteniendo 41 petroleros bloqueados con 69 millones de barriles a bordo, una carga valuada en unos 6.000 millones de dólares.

El presidente Donald Trump redobló la apuesta al declarar que su estrategia está logrando que el régimen iraní se «asfixie». Sin embargo, esta política de presión máxima tiene un efecto bumerán sobre la economía global: el aumento del crudo impacta directamente en el precio de la nafta y el diésel, lo que presiona al alza la inflación en todo el mundo, un frente interno que el mandatario estadounidense también debe atender ante la caída de su popularidad.

Advertencias cruzadas y el factor Putin

A pesar de que tras el pico inicial el Brent retrocedió hasta los 116 dólares en el mercado europeo, la incertidumbre persiste. Las conversaciones de paz están estancadas desde el alto el fuego del 8 de abril y las condiciones impuestas por Irán —que exige el levantamiento total del bloqueo naval para negociar— parecen estar lejos de ser aceptadas por Washington.

En este escenario de alta complejidad, el frente internacional sumó la voz de Rusia. El presidente Vladimir Putin mantuvo una comunicación telefónica con Trump, donde alertó sobre las «consecuencias dañinas» que tendría una reanudación total de las hostilidades. Mientras tanto, el mundo mira con atención el tablero de Medio Oriente, conscientes de que cualquier chispa adicional en el Golfo Pérsico disparará nuevamente los costos de la energía a niveles críticos.