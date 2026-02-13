Dólar calmo, acciones en rojo: semana volátil para los activos argentinos

El Banco Central compró dólares y el riesgo país subió, mientras las acciones se desplomaron.

La semana financiera cerró con tranquilidad en el dólar y caída en los precios de las acciones. En el Banco Nación, la divisa norteamericana cerró a $ 1.420, unos $ 30 menos que el lunes. En cambio, en el mercado accionario hubo volatilidad. En especial, caídas en las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

La tranquilidad del dólar contrasta con el ruido accionario

Afectado por desplomes en Nueva York, un grupo de ADRs argentinos acumula pérdidas superiores al 10%. El Banco Central aprovechó para continuar las compras de divisas en el mercado.

Este viernes fue por USD 42 millones y así acumula USD 2.091 millones desde que comenzó el programa de adquisición de divisas diario a principio de año.

En el plano financiero, el riesgo país cerró la semana en 519 puntos, un aumento de 1% este viernes.

Los bonos, de todas formas, acumularon una mejora de 0,9% en los Globales, que son los que se negocian principalmente en Wall Street.

Para las acciones, la semana fue muy adversa. Las compañías argentinas que cotizan en Nueva York tuvieron caídas de hasta 9,6% en el caso de Supervielle, junto con otras como Pampa Energía (-5,6%), TGS (-5,4%), YPF (-4%) y Ternium (-3%). Globant cortó la sangría y se recuperó solo 0,3%.

En lo que va del mes hay firmas argentinas que acumulan derrumbes muy pronunciados.

La propia Globant registra un desplome de 26%, BBVA por 18,7%; Galicia con 16%; Telecom con 14,5% y Macro con 13,6%. Fueron arrastradas por el desplome bursátil en Wall Street: en febrero el Nasdaq pierde 2,7%.

