El FMI cerró su misión en Argentina y negocia con el Gobierno el desembolso de US$ 1.000 millones

La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a su fin en Buenos Aires. Tras una serie de reuniones claves con el equipo económico de Luis Caputo, el organismo confirmó el cierre de la visita en el marco de la segunda revisión del acuerdo firmado en abril de 2025 por USD 20.000 millones.

«La misión técnica encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días», destacaron desde la entidad que preside Kristalina Georgieva.

La delegación, que había arribado al país el pasado 5 de febrero, se llevó una carpeta con los números finos de la economía argentina.

El foco estuvo puesto no solo en el cumplimiento de la meta fiscal prevista para 2026, sino principalmente en la capacidad del Banco Central para acumular reservas internacionales netas.

El pedido de «waiver» y los dólares que faltan

La visita del Fondo no fue protocolar. El Gobierno nacional busca la aprobación de las metas para destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones.

Si bien el mercado descuenta que el giro se concretará, la negociación implica la aprobación de un nuevo «waiver» (perdón) por el incumplimiento de los objetivos de reservas del año pasado.

Según los datos revisados, el Banco Central se había comprometido a cerrar el cuarto trimestre de 2025 con un saldo positivo de US$ 2.400 millones. Sin embargo, tras la primera revisión, ese número cayó a un rojo de USD 2.600 millones.

El equipo económico no logró revertir esa tendencia a tiempo, ya que su principal objetivo durante el periodo electoral fue contener el valor del dólar con ventas en medio de la volatilidad electoral.

No obstante, el escenario de 2026 muestra otra cara. Desde la puesta en marcha de la «fase 4» del programa monetario en enero, el BCRA ya adquirió más de USD 2.000 millones, encadenando 29 jornadas consecutivas de compras.

La entidad que preside Santiago Bausili proyecta comprar entre USD 10.000 y USD 17.000 millones este año.

Cómo se pagó el vencimiento de febrero

Mientras se discutía la revisión, Argentina debió afrontar un vencimiento de intereses por más de USD 800 millones con el organismo.

Para cumplir con esta obligación sin afectar la liquidez inmediata, el ministro Luis Caputo explicó la ingeniería financiera utilizada: la compra de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos.

«Si se pagaran en dólares, transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se abonan en DEGs, es necesario comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos, que es vendedor de DEGs. Es una operación habitual a precio de mercado», detalló el funcionario a través de sus redes sociales.