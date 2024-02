Dólar hoy: tras el retiro de la Ley Ómnibus, el dólar blue vuelve a subir y el Merval se derrumba

Tras la decisión de levantar la sesión en la Cámara de Diputados y enviar de regreso la Ley Ómnibus a comisiones, los mercados reaccionan negativamente. Este miércoles 7 de febrero, el dólar blue corta una seguidilla de bajas en la cotización, mientras que el índice Merval cae con fuerza.

Como suele suceder en la Argentina, los vaivenes de los mercados están muy asociados a la coyuntura política. El fracaso del Gobierno en la votación en particular de la Ley Ómnibus puso de manifiesto su debilidad política, e hizo que los operadores observen con más dudas la gobernabilidad de Javier Milei para llevar adelante las reformas prometidas.

Anticipándose a una eventual reacción desfavorable en la plaza cambiaria y bursátil, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo una publicación en la red social X (ex Twitter) ayer por la noche. «La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico«, señaló, y pidió «no dramatizar» lo sucedido en el Congreso.

La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico.

No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro.

Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años.



No dramaticemos lo de hoy.

Todos… — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 7, 2024

Dólar hoy: a cuánto cotiza el blue este miércoles 7 de febrero

La divisa norteamericana cotiza al alza hoy en la plaza informal, tras tres jornadas de bajas al hilo. En la City porteña, la cotización del dólar blue sube $30 este miércoles 7 de febrero y se vende a $1.175. Es el mayor aumento diario desde el 17 de enero.

En términos reales, sin embargo, el dólar blue está lejos de los máximos alcanzados el año pasado, y su cotización aumentó en lo que va del año menos que la inflación. Por otra parte, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 41,5%.

Dato $30 Es la suba diaria del dólar blue este miércoles 7 de febrero, en el microcentro porteño.

Los dólares financieros también suben, y continúan cotizando por encima del dólar libre. En particular, el dólar MEP avanza un 1,8% hasta los $1.215,91, mientras que el dólar contado con liquidación sube un 2,1% y se vende a $1.275,29 en la plaza bursátil.

Todos estos tipos de cambio paralelos se ubican por debajo del dólar tarjeta y dólar ahorro, los que incluyen el impuesto PAIS y la percepción del impuesto a las ganancias. Estos últimos cotizan a $1.358,40.

Merval en picada

El índice Merval, que nuclea las acciones de las empresas que conforman el panel líder, se desploma un 4,19% este miércoles. Se trata de la tercera rueda consecutiva con pérdidas.

A la tensión política interna, se suma el desánimo global después de que el presidente de la FED, Jerome Powell, asegurara que la baja de la tasa de interés de referencia está más lejos de lo que el mercado esperaba.