Cepo cambiario: cuántos dólares se pueden comprar en efectivo o por homebanking a partir de este lunes

Tras el anuncio del acuerdo por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el fin del cepo cambiario, por parte del ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) te contamos cuántos dólares se pueden comprar en efectivo por ventanilla y cuántos a través del home banking.

A través de un comunicado, publicado el viernes 11 de abril, el Banco Central informó cambio con respecto a la compra de dólares. “Se levanta el cepo, eliminando el límite de US$ 200 de acceso al MLC [N. de la R: Mercado Libre de Cambios], y se eliminan todas las restricciones de acceso al MLC vinculadas con asistencias gubernamentales recibidas durante la pandemia, subsidios, el empleo público y otros”.

Esto quiere decir que, a partir de este lunes, las entidades podrán dar acceso al mercado de cambios a «personas humanas residentes, sin conformidad previa” del Banco Central para la «compra de billetes en moneda extranjera para su tenencia o par ala constitución de depósitos».

Qué dice el comunicado sobre la compra de dólares en efectivo o a través del homebanking

Según detalla el comunicado, hay una serie de requisitos para quienes quieran comprar dólares: «La operación se curse con débito en cuenta del cliente en entidades financieras locales o el uso de efectivo de moneda local por parte del cliente no supere el equivalente a US$ 100 en el mes calendario en el conjunto de las entidades y por el conjunto de los conceptos señalados”.

Este apartado generó confusión debido a que se interpretó que el límite de compra mensual disminuía de US$200 a US$100, cuando en realidad el límite de US$100 sólo aplica a las compras de dólares con pesos en efectivo en sucursales bancarias. Esto fue confirmado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Para la compra de divisas por homebanking no rige el límite de US$ 100 mencionado en la comunicación, ni el límite de US$ 200 vigente hasta ayer.

Con información de Chequeado.com