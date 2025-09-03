Dudas por un «gris» con los alquileres en Neuquén: ¿quién trata los conflictos antes de la Justicia?

La derogación de las dos últimas leyes de alquileres, la 27.551 y la 27.737, incrementó las dudas sobre la resolución de conflictos antes de la vía judicial y los pasos a seguir para llegar a un acuerdo sin recurrir a abogados. El tema fue planteado por el titular de la dirección de Protección al Consumidor de Neuquén, Pablo Tomasini, cuya cartera estará a cargo de un conversatorio que inicia hoy y finaliza mañana sobre edificios, inquilinos y propietarios.

Con la normativa anterior, se establecían procesos de mediación obligatorios en el caso de los desalojos, mientras que para el resto se generaban espacios gratuitos de abordaje de conflictos, siempre de manera no vinculante.

Sin embargo, con el decreto 70/2023, el recién asumido presidente Javier Milei retrotrajo las regulaciones, con el objetivo de favorecer un contrato «libre» entre los interesados, uno de los principales pedidos que hacían en ese momento los propietarios y las inmobiliarias.

Alquileres en Neuquén: un «vacío» en los conflictos prejudiciales

De acuerdo a Tomasini, la caída de la ley generó un “vacío” normativo, que empujó a muchas personas en problemas con sus contratos al área de Protección al Consumidor, ya que, a su criterio, “no deja de ser una relación de consumo”.

Dijo que la pérdida de una “relación legislada” generó una suerte de “gris” al momento de tratar una disputa por la vía prejudicial.

El funcionario aseguró que, de todos modos, en su cartera «no metemos esto abajo de la alfombra”, sino que trabajan para “llegar a una solución”.

En Neuquén capital, en números de Tomasini, la población que alquila representa al 60% de quienes viven en edificios, lo que significa un universo de cerca de 90.000 personas.

En el congreso que empieza este miércoles habrá presencia de organizaciones de inquilinos, inmobiliarias, encargados de edificio, administradores y conservadores. Se desarrollará desde las 10 a las 17 durante las dos jornadas, en la sede del Centro de Empleados de Comercio sobre la calle Perito Moreno al 650.

Consultado por el evento, Tomasini indicó que la discusión se centrará en el crecimiento vertical de la ciudad, así como también en la búsqueda de «conclusiones comunes» que permitan «adelantarnos a lo que vendrá», en especial, como consecuencia del explosivo desarrollo de Vaca Muerta.

Alquileres en Neuquén: qué opciones existen para la resolución de conflictos

Marina Demaría, presidenta del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, explicó que más allá de la derogación de la ley y sus herramientas de mediación prejudicial, existen otras opciones para resolver los desencuentros entre locatarios y locadores.

Mencionó, por ejemplo, que en los contratos establecidos con inmobiliarias, debe ser un corredor matriculado quien atienda las posturas de ambas partes, mantenga una «posición objetiva» y facilite un entendimiento.

Demaría citó la ley provincial 2538, que regula el ejercicio de la actividad de martilleros y corredores, estableciendo como una de sus facultades la posibilidad de mediar en los conflictos.

También comentó que en ocasiones las inmobiliarias no intervienen o no responden a alguna de las partes, actitud que puede motivar la intervención del Colegio y su tribunal de ética, que está habilitado incluso para aplicar sanciones a los matriculados involucrados.

Más difícil es la situación en aquellos conflictos donde los protagonistas son dos particulares, sin mediación de un tercero. Dijo que, en estos casos, sí puede ocurrir que intervengan áreas como Protección al Consumidor o la Defensoría del Pueblo, aunque lo más probable es que «terminen yendo a la justicia».