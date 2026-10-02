El Banco Central retomó la compra de dólares y busca fortalecer sus reservas durante octubre
El Banco Central aceleró la acumulación de reservas al inicio de octubre, luego de un septiembre marcado por una menor compra de divisas. La autoridad monetaria atribuye el ritmo a la dinámica del mercado y espera una mayor oferta de dólares por el agro, la energía y la minería.
El Banco Central (BCRA) compró US$ 35 millones este viernes y las reservas internacionales alcanzaron los US$ 48.653 millones. La operación se produjo luego de la adquisición de US$ 93 millones del jueves, por lo que en las dos primeras jornadas de octubre la autoridad monetaria acumuló compras por US$ 128 millones.
El Central retoma el ritmo de acumulación de reservas
Según NA, el resultado marca un cambio respecto de septiembre, cuando el BCRA adquirió US$ 473 millones, el menor monto mensual de 2026. Durante ese mes, las intervenciones habían promediado unos US$ 15 millones diarios.
La aceleración también se observó en la última jornada de septiembre, cuando el organismo compró US$ 160 millones, el mayor monto desde los US$ 345 millones del 24 de julio.
La acumulación de reservas había mostrado un ritmo mayor durante los meses anteriores. En agosto, el BCRA compró US$ 768 millones; en julio, US$ 2.162 millones; en junio, US$ 1.418 millones; y en mayo, US$ 2.596 millones. Desde enero, las compras acumularon US$ 14.568 millones, por encima del objetivo anual de US$ 10.000 millones.
Según la explicación oficial, la menor compra de septiembre respondió a la dinámica del mercado cambiario y a factores estacionales, entre ellos una menor liquidación de exportaciones agropecuarias.
Para los próximos meses, el Gobierno espera una mayor disponibilidad de dólares por la cosecha de trigo y el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras. En esa proyección, Vaca Muerta ocupa un lugar central.
Desde el BCRA sostienen que las compras responderán a la existencia de oferta excedente y no tendrán como objetivo determinar el valor del peso. La expectativa oficial es que una mayor producción de petróleo, gas y minería incremente el ingreso de divisas y fortalezca las reservas.
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