El Banco Central retomó la compra de dólares y busca fortalecer sus reservas durante octubre

El Banco Central (BCRA) compró US$ 35 millones este viernes y las reservas internacionales alcanzaron los US$ 48.653 millones. La operación se produjo luego de la adquisición de US$ 93 millones del jueves, por lo que en las dos primeras jornadas de octubre la autoridad monetaria acumuló compras por US$ 128 millones.

El Central retoma el ritmo de acumulación de reservas

Según NA, el resultado marca un cambio respecto de septiembre, cuando el BCRA adquirió US$ 473 millones, el menor monto mensual de 2026. Durante ese mes, las intervenciones habían promediado unos US$ 15 millones diarios.

La aceleración también se observó en la última jornada de septiembre, cuando el organismo compró US$ 160 millones, el mayor monto desde los US$ 345 millones del 24 de julio.

La acumulación de reservas había mostrado un ritmo mayor durante los meses anteriores. En agosto, el BCRA compró US$ 768 millones; en julio, US$ 2.162 millones; en junio, US$ 1.418 millones; y en mayo, US$ 2.596 millones. Desde enero, las compras acumularon US$ 14.568 millones, por encima del objetivo anual de US$ 10.000 millones.

Según la explicación oficial, la menor compra de septiembre respondió a la dinámica del mercado cambiario y a factores estacionales, entre ellos una menor liquidación de exportaciones agropecuarias.

Para los próximos meses, el Gobierno espera una mayor disponibilidad de dólares por la cosecha de trigo y el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras. En esa proyección, Vaca Muerta ocupa un lugar central.

Desde el BCRA sostienen que las compras responderán a la existencia de oferta excedente y no tendrán como objetivo determinar el valor del peso. La expectativa oficial es que una mayor producción de petróleo, gas y minería incremente el ingreso de divisas y fortalezca las reservas.