El Banco Central cerró su mayor compra del mes y proyecta un impulso clave de Vaca Muerta para fin de año

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró su mayor nivel de compra diaria desde fines de agosto al adquirir US$70 millones, pero el impulso no alcanzará para revertir el balance mensual. Con US$313 millones acumulados, septiembre se encamina a cerrar como el mes con el menor nivel de adquisiciones de divisas de todo 2026.

Para evitar este piso, la entidad debería sumar más de US$366 millones en la última rueda hábil, un escenario prácticamente descartado por el mercado. En paralelo, las reservas internacionales brutas sintieron el impacto de la jornada: cayeron US$494 millones y cerraron en US$47.482 millones, su mínimo en el mes.

Los motivos detrás de la desaceleración

El freno en el ritmo de acumulación, que comenzó a notarse en agosto (cuando sumó US$768 millones) y se profundizó este mes, responde a un cóctel de variables macroeconómicas. Según informes de mercado, el factor principal fue la reducción del superávit comercial, producto de una menor liquidación de exportaciones y un incremento en las importaciones.

A esta dinámica se sumó que los bancos privados ofrecieron menos divisas y que la demanda de dólares para atesoramiento (Formación de Activos Externos) se mantuvo en niveles elevados, en torno a los US$1.800 millones. Desde el BCRA explicaron la merma como parte de la estacionalidad habitual del sector agroexportador y ratificaron que no forzarán intervenciones sobre el tipo de cambio si no hay excedentes genuinos.

La expectativa centrada en Vaca Muerta y el sector energético

Pese al bache de septiembre, el balance anual sigue mostrando fortaleza: desde enero, el Central incorporó US$14.408 millones, cifra que ya excede la meta original de US$10.000 millones prevista para este año.

Para el último tramo de 2026, el optimismo oficial está puesto en un recambio de los motores exportadores. Además de la cosecha de trigo, fuentes del Banco Central proyectan un volumen de dólares provenientes del petróleo, el gas y la minería.

Para el Gobierno, el salto de producción en la Cuenca Neuquina de la mano de Vaca Muerta ocupará un lugar protagónico. Apuestan a que este bloque productivo sea la clave para ampliar el flujo comercial, apuntalar las reservas y sostener la estabilidad cambiaria de cara al cierre del año.

Con información oficial del Banco Central y de Noticias Argentinas.