El crédito impulsó las ventas de autos usados en septiembre: qué lugar ocuparon Río Negro y Neuquén en el ranking nacional

Septiembre fue un mes de fuerte recuperación para el mercado de autos usados y Neuquén y Río Negro acompañaron la tendencia nacional. Según los datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Neuquén registró un crecimiento del 10,78% respecto de agosto y quedó en el octavo lugar del ranking provincial, mientras que Río Negro avanzó 8,61% y se ubicó decimotercera.

En todo el país se vendieron 170.768 vehículos usados durante septiembre, apenas un 0,35% menos que en el mismo mes de 2025, cuando se habían comercializado 171.364 unidades. Sin embargo, frente a agosto, cuando se habían vendido 155.246 vehículos, el mercado tuvo una suba del 10%.

El crédito y las tasas impulsaron las ventas de autos usados en septiembre

En los primeros nueve meses de 2026 se comercializaron 1.374.454 vehículos usados, un 4,33% menos que en el mismo período de 2025, cuando se habían vendido 1.436.656 unidades.

«Septiembre se convirtió en el segundo mejor septiembre desde que se tiene registro desde hace 31 años (1995). El mercado de autos usados tuvo un crecimiento del 10% con respecto a agosto y un volumen prácticamente igual a septiembre de 2025″, explicó el secretario de la CCA, Alejandro Lamas.

Según Lamas, el crecimiento estuvo relacionado, en parte, con un aumento en el otorgamiento de préstamos para la compra de vehículos, una baja de las tasas de financiación y un acomodamiento hacia abajo en los precios de los autos usados.

En la comparación provincial, Neuquén registró una mejora del 10,78% entre agosto y septiembre, detrás de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco y San Luis. Río Negro, en tanto, tuvo una suba del 8,61% y quedó decimotercera en ese mismo listado. La provincia se ubicó por debajo del promedio nacional del 10%, aunque también mostró un incremento mensual en las operaciones.

Neuquén y Río Negro todavía acumulan bajas en el año

A pesar del repunte de septiembre, el acumulado de los primeros nueve meses muestra comportamientos diferentes a la comparación mensual. Neuquén registra una baja del 7,51% frente al mismo período de 2025, mientras que Río Negro presenta una caída mucho más leve, del 0,25%.

La CCA también puso el foco en las dificultades que aparecen al momento de vender un vehículo y consultar las multas de tránsito asociadas. Lamas cuestionó el sistema utilizado para informar esas infracciones y señaló que puede generar conflictos entre vendedores y compradores.

«Llamamos la atención sobre esto último por lo inexacto del sistema mediante el cual se informan dichas infracciones y su forma de cargar las mismas en el sistema elegido», sostuvo el dirigente de la entidad.

Lamas planteó además que las faltas de tránsito deberían quedar asociadas al DNI de los titulares y no directamente al vehículo. Según explicó, ese mecanismo permitiría evitar inconvenientes durante las transferencias de dominio y los cambios de radicación.

Entre los modelos usados más vendidos durante septiembre volvió a destacarse el Volkswagen Gol y Trend, con 9.291 unidades. Le siguieron la Toyota Hilux, con 6.443, y la Volkswagen Amarok, con 4.771. El listado se completó con la Ford Ranger, Chevrolet Corsa y Classic, Peugeot 208, Ford EcoSport, Toyota Corolla, Ford Ka y Fiat Palio.

Con información de Noticias Argentinas