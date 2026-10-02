Cáncer de mama en Río Negro: cómo hacerse la mamografía gratis y todo lo que hay que saber

Llegó octubre, el mes dedicado globalmente a la concientización sobre el cáncer de mama. En este marco, el Ministerio de Salud de Río Negro puso en marcha una campaña provincial orientada a facilitar el acceso preventivo al estudio mamográfico.

La iniciativa permite que las mujeres de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado el control en el último año puedan concurrir a los hospitales públicos equipados con mamógrafo para hacerse el estudio de forma gratuita y sin requerir una orden médica previa.

El cáncer de mama constituye la principal causa de muerte por patologías oncológicas en mujeres, tanto en el ámbito provincial como a nivel nacional. Sin embargo, la detección en etapas iniciales permite identificar lesiones antes de que sean palpables o visibles, elevando las probabilidades de curación.

Hay mamógrafos operativos distribuidos en 12 hospitales de la provincia. Foto: Gobierno de Río Negro.

Cáncer de mama: por qué la mamografía es importante para la detección temprana

En las etapas iniciales, el cáncer no suele manifestar síntomas. Cuando aparecen señales físicas, como la presencia de un nódulo, dolor persistente, secreción por pezón o cambios en la piel, la enfermedad suele encontrarse en fases más avanzadas.

Al respecto, la Coordinadora de Control del Cáncer y Cuidados Paliativos de Río Negro, Silvia Roldán, destaca la importancia de realizar el chequeo estando asintomática: «Cuando el cáncer se detecta en etapas tempranas tiene altas chances de curación, por encima del 90%. En general, el cáncer en todas sus formas no presenta síntomas en etapas iniciales; cuando se presentan, en general, es cuando está en una etapa avanzada».

Asimismo, la especialista llevó tranquilidad respecto a los hallazgos en las placas, aclarando que una imagen sospechosa no es sinónimo automático de cáncer: «Todas las mujeres tenemos mamas con presencia de nódulos benignos, esto es casi siempre normal. Por eso es importante llevar los estudios previos cuando uno concurre a la mamografía. El médico compara la imagen del año anterior con la actual en tamaño y forma. Si la mama sigue estable, no se hace nada».

En caso de notar un crecimiento, el médico puede decidir simplemente vigilar la evolución mediante controles más periódicos para verificar si se estabiliza. En situaciones donde se requiera mayor precisión, el protocolo provincial prevé ecografías mamarias, tomosíntesis, resonancias o punciones de biopsia.

En caso de confirmar un diagnóstico, Roldán remarcó que el paciente puede dialogar abiertamente sobre el abordaje: «saber le proporciona a uno la posibilidad de participar junto con el médico en la elección del tratamiento. El tratamiento del cáncer no es como una infección donde hay un solo antibiótico; varía según el caso y hay alternativas para evaluar de forma conjunta».

Mamografías gratuitas en Río Negro: hospitales disponibles y cómo sacar turno

La red pública rionegrina dispone de mamógrafos operativos distribuidos estratégicamente en 12 hospitales de la provincia:

Valle Medio: Choele Choel y Río Colorado.

Zona Atlántica: Viedma y San Antonio Oeste

Alto Valle: Villa Regina, General Roca, Allen, Cipolletti y Catriel.

Zona Andina: San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

Región Sur: Ingeniero Jacobacci.

Para acceder, las personas de entre 50 y 69 años solo deben dirigirse al hospital con su DNI.

Quienes vivan en localidades que no cuentan con mamógrafo, también pueden acercarse a su centro de salud local: «La gente puede acercarse para solicitar el turno y los van a agendar para gestionarlo desde allí y ver la posibilidad de realizar el traslado de los usuarios, en muchos casos a través de acuerdos con los municipios», explicó Roldán.

Respecto al rango etario fijado para la atención sin receta, la funcionaria aclaró que responde a las recomendaciones del Programa Nacional y sociedades científicas, dado que allí se concentra el mayor riesgo estadístico.

Por su parte, las mujeres menores de 49 años o mayores de 70, así como quienes presenten síntomas o antecedentes familiares directos (madre, hermana o abuela), deberán realizar una consulta médica previa para que el profesional evalúe el nivel de riesgo e indique el estudio si corresponde.

Un pedido especial que remarcó la coordinadora es la responsabilidad al agendar la cita: «Lo que nos llama la atención a veces es que la gente solicita el turno y después no concurre. Lo mejor es comunicarnos con el servicio, cancelar o reprogramar el turno para que se pueda ocupar por alguien que realmente lo necesite». Recordó además que, aunque en octubre se intensifica la difusión, los mamógrafos funcionan durante todo el año.

Dolor, preparación e implantes: respuestas a las dudas más frecuentes sobre la mamografía

¿El estudio duele y cuánto dura?: «La mamografía no es un estudio doloroso en sí mismo. Lo que se hace es comprimir la mama en forma horizontal y vertical para ver la totalidad de la glándula, lo que genera una incomodidad de pocos segundos», indicó Roldán. Agregó que en personas con mucha sensibilidad se puede tomar un analgésico común. La duración es de pocos minutos y depende del tamaño glandular: en mamas pequeñas cuesta captar toda la masa y en mamas muy grandes se requieren más exposiciones para cubrir el tejido.

¿Qué preparación previa se requiere? «Pedimos que no se coloquen talco ni desodorantes antitranspirantes. El equipo es tan sensible que puede visualizar las partículas de polvo, interfiriendo en la imagen y transmitiéndole al médico algo que no es real».

¿Qué pasa si estoy menstruando? «Durante la menstruación hay más sensibilidad en la mama y se puede sentir mayor molestia. Lo mejor es esperar a que pase el período menstrual para realizarse el estudio».

¿Se puede hacer con prótesis mamarias? «Toda paciente con prótesis debe hacerse la mamografía de control. Se realiza con el mismo equipo mediante una técnica diferente con proyecciones más amplias para tomar bien la glándula por detrás del implante».

Datos e impacto del cáncer de mama en Río Negro y Argentina

A nivel nacional, el cáncer de mama concentra el 19,4% del total de las defunciones por cáncer en mujeres, según los registros del Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud de la Nación.

Sin embargo, los datos reflejan un avance importante, ya que entre 2014 y 2024, la tasa de mortalidad descendió un 14% en el país de manera sostenida (a un ritmo del -1,7% anual), una tendencia vinculada directamente al mayor acceso a diagnósticos precoces y tratamientos oportunos.

En el ámbito local, el informe de Estadísticas Vitales de Río Negro registró 92 muertes por tumores de mama durante 2025 (91 mujeres y un hombre). En la provincia, los tumores mamarios se ubicaron como la tercera causa de muerte por tumores, detrás de los del aparato digestivo y los del sistema respiratorio.

La mayor concentración de casos fatales en la provincia se dio en mujeres de edad avanzada: se registraron 2 muertes entre los 30 y 39 años; 7 entre los 40 y 49; 9 entre los 50 y 59; 24 entre los 60 y 69; 26 entre los 70 y 79; y 23 en mayores de 80 años (sin registrarse defunciones en menores de 30 años).