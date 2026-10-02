Tragedia sanitaria: la epidemia de ébola ya causó más de 4.000 muertos en el Congo

La epidemia de ébola ya causó más de 4.000 muertos en el Congo. Foto: AFP

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo ya provocó 4.018 muertos y 8.300 casos confirmados, según el último balance difundido por el gobierno local. Se trata del brote más grave registrado en ese país africano y las autoridades sanitarias monitorean su avance regional.

La enfermedad ya fue detectada en siete provincias. Aunque las autoridades y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informaron que la transmisión empezó a desacelerarse en algunas zonas de Ituri —donde comenzó el brote—, el virus continúa su propagación por el este del país, incluida la provincia de Kivu del Norte.

Más de 2.000 personas lograron recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, la expansión del virus mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, que enfrentan severas dificultades para atender a los pacientes y contener los contagios debido a la escasez de recursos.

El brote es causado por la cepa Bundibugyo, que históricamente provocó menos epidemias que la variante Zaire, responsable de la mayoría de los eventos registrados en el Congo. Las autoridades hospitalarias advirtieron que los primeros síntomas de la variante Bundibugyo pueden manifestarse de forma leve, lo que demora la detección oportuna de los casos.

La provincia de Ubangi del Sur, ubicada en el noroeste del país, se convirtió el mes pasado en la séptima en declarar la emergencia sanitaria. La detección se produjo luego de que un hombre que había viajado desde el este del Congo falleciera a causa del virus.

La crisis sanitaria se desarrolla en un contexto de conflictos armados, pobreza y falta de infraestructura básica. En diversas regiones, grupos armados disputan el control del territorio, lo que impide el acceso de los equipos de salud y complica las tareas de prevención.

A este escenario se sumó el reclamo del personal sanitario por salarios atrasados. Varios trabajadores denunciaron que no perciben sus haberes desde agosto y septiembre, lo que motivó protestas en Ituri, una de las zonas más castigadas por la enfermedad. Al menos 50 trabajadores de la salud murieron tras contraer el virus.

La contingencia sufrió un duro revés esta semana cuando efectivos del Ejército incendiaron un campamento de desplazados en las afueras de Bunia durante un operativo de búsqueda de armas. El predio funcionaba además como centro de tránsito para pacientes infectados. El fuego obligó a unas 19.000 personas a evacuar el lugar, entre ellas varios enfermos, lo que incrementó el riesgo de nuevos contagios.

La falta de centros de tratamiento específicos constituye otro obstáculo central. El coordinador de la ONU para el ébola, Julien Harneis, explicó que levantar y mantener estos espacios exige recursos económicos y personal calificado, ambos muy escasos en la región.

Como parte de la respuesta sanitaria, las autoridades operan con laboratorios móviles para acelerar los diagnósticos. Con esta metodología, los resultados que antes demoraban hasta 72 horas ahora se obtienen en aproximadamente seis horas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre la expansión geográfica del virus hacia nuevas áreas operativas. De mantenerse la tendencia actual, el organismo señaló que el brote en la República Democrática del Congo podría superar en cantidad de víctimas al registrado en África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó más de 11.000 muertos en Guinea, Liberia y Sierra Leona.