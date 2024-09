El Banco Central reveló que envió reservas de oro al exterior, pero hay «misterio» sobre el destino

El Banco Central confirmó este lunes que envió parte de las reservas de oro al exterior. Hay misterio sobre el destino elegido.

La noticia fue confirmada por la entidad a través de un comunicado. «El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas. La Carta Orgánica del BCRA y la Ley 23.928 delegan la administración diaria de reservas en esta autoridad monetaria que incluyen no sólo el oro, sino también divisas y otros activos externos«, expresó.

Seguidamente, aclaró que este tipo «operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro». Al día de hoy el monto total asciende al equivalente de U$S 4.981 millones.

Desde el Central mostraron preocupación por difusión de esta información en la prensa y su utilización con «fines políticos». Explicaron que este tipo de difusiones pusieron «en riesgo la seguridad de los activos de todos los argentinos».

«La información sobre la administración de las reservas del BCRA ha sido siempre manejada de manera confidencial en el afán de preservar su seguridad. Tanto la Auditoría General de la Nación como los entes de control pertinentes mantienen acceso a esa información bajo el mismo manto de confidencialidad«, concluyeron.

Administración de las Reservas de oro del BCRA



Reservas de oro: Luis Caputo había adelantado la decisión del Banco Central

En julio, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya había adelantado que el Gobierno depositó lingotes de oro en el exterior. De acuerdo a lo que se supo en ese momento, la operación busca conseguir una tasa de retorno sobre esas tenencias o a facilitar la utilización del metal como colateral de préstamos internacionales.

“Es una movida muy positiva del Banco Central porque hoy hay oro en el banco que es como si tuvieras un inmueble adentro y no lo podés usar para nada”, dijo Caputo en su cuenta de X.

Extraoficialmente se supo que los primeros envíos fueron depositados en el Banco de Londres, y que el destino final de los embarques sería el Banco de Basilea en Suiza. Una vez depositado allí, los lingotes serían utilizados como garantía para una operación financiera a fin de generar ingreso inmediato de divisas.

El objetivo del gobierno de Javier Milei sería obtener al menos u$s 1.000 millones mediante un «repo», colocando el oro del BCRA como garantía. El repo es una operación en la que se ofrece a los inversores un activo, con el compromiso de recomprarlo en un plazo determinado y a un precio determinado, y colocando otro activo como garantía.



Se trata de una operación que suele pactarse a corto plazo, y que en general tiene un alto costo financiero en relación a otras líneas de financiamiento. Los analistas entienden que el apuro del gobierno por sacar el oro del país se relaciona con la urgencia por conseguir ingreso de divisas, en medio de la compulsa palmo a palmo que la entidad monetaria mantiene con el mercado cambiario.

La operatoria es polémica en dos aspectos. Primero porque tratándose de activos físicos, los mismos podrían ser pasibles de embargo en el marco de los litigios que el país mantiene abiertos. Por ejemplo el que tiene en sus manos la jueza Loretta Preska en los tribunales de New York, por la estatización de YPF.



Segundo, porque lo que da origen a la operatoria es la estrategia que desde hace semanas despliega el BCRA, utilizando reservas para mantener a raya el tipo de cambio en el segmento financiero del mercado cambiario. Ello en un contexto en que según reconoció el propio vice presidente de la entidad, Vladimir Werning, las reservas se encuentran en terreno negativo por unos u$s 3.000 millones.