El Banco Central vuelve a endurecer los controles sobre la operatoria de los bancos con el dólar

Más control. El que aplicará el BCRA a la operatoria cambiaria de los bancos.

En medio de una semana signada por la volatilidad de las tasas de interés y la presión sobre el tipo de cambio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer en la mañana de hoy una nueva normativa que limita el margen de maniobra de los bancos respecto al dólar.

La Comunicación A «8311» publicada hoy en el Boletín Oficial cambia las reglas del juego en el mercado cambiario, modificando los límites de las posiciones en moneda extranjera que pueden mantener las entidades bancarias comerciales.

La nueva normativa refiere a la Posición Global Neta Negativa de Moneda Extranjera (PGNME), y establece al respecto tres cambios. La primera es que la PGNME será de cumplimiento diario a partir del 1 de diciembre de este año. La segunda, también desde diciembre, establece que cuando la PGNME sea negativa, no podrá superar el 30% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) del mes previo.

La última con vigencia inmediata, es que la PGNME no podrá aumentar el último día hábil del mes en relación al día previo. Esta última es la que mayor sorpresa y malestar genera entre los bancos, ya que limita la capacidad de las entidades para participar del mercado cambiario en momentos del mes que suelen ser de alta volatilidad.

El Banco Central endurece nuevamente el apretón monetario que viene desplegando desde mediados de agosto, hace todavía más estricto ese control sobre los bancos y limita su capacidad para decidir la operatoria de los bancos respecto a esa cartera de activos en dólares.

Desde el BCRA comunicaron oficialmente que “la norma busca prevenir excesivas volatilidades en las posiciones de las entidades que puedan generar disrupciones en el mercado”. Aducen que se procura la transparencia en la operatoria y que existan movimientos extraordinarios que puedan presionar sobre la cotización del tipo de cambio.

En otras palabras, intentan evitar la especulación en un contexto atravesado por la disputa electoral, la incertidumbre por posibles cambios de política económica tras las elecciones, y por el ruido político en torno a las denuncias de corrupción que se ciernen sobre el gobierno.

En efecto, mediante la PGNME el Banco Central despliega un conjunto de normativas destinadas a controlar la composición de activos nominados en moneda extranjera en manos de los bancos. La entidad controla así que tan «dolarizada» está la cartera de los bancos en relación a su patrimonio total.

La medida publicada hoy por el BCRA, hace todavía más estricto ese control sobre los bancos y limita su capacidad para decidir la operatoria de los bancos respecto a esa cartera de activos en dólares. El punto 3 de la Comunicación A «8311» fue el que más ruido causó entre las entidades bancarias.

El último día de cada mes es el momento en que se liquidan los contratos de dólar futuro, instrumento que el propio BCRA viene utilizando asiduamente para influir en las expectativas sobre el tipo de cambio. La sospecha del gobierno es que los bancos optarían por utilizar las ganancias por dólar futuro a fines de agosto, para volcar esa liquidez al mercado cambiario presionando sobre la cotización. La normativa limita esa posibilidad.

En otras palabras, el BCRA endurece nuevamente el apretón monetario que viene desplegando desde mediados de agosto, cuando decidió primero subir los encajes bancarios del 45% al 50% y luego del 50% al 53,5%, obligando a los bancos a inmovilizar de forma permanente más de la mitad de los depósitos de sus clientes.

Qué cambios establece la medida del Banco Central

1. Cumplimiento diario obligatorio de la Posición Global Neta Negativa de Moneda Extranjera (PGNME). Será desde el 1 de diciembre de 2025, y los bancos deberán verificar todos los días que su posición neta esté dentro de los límites fijados por el BCRA.

2. Tope del 30% de la Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC). Si un banco presenta una PGNME contado negativa en dólares (es decir, si debe más dólares de los que tiene disponibles), ese saldo no podrá superar el 30% de su patrimonio computable del mes anterior. En la práctica, esto limita el margen de exposición cambiaria y reduce la posibilidad de que un banco quede muy “vendido” en dólares.

3. Prohibición de inflar posiciones en dólares al cierre de mes. Con vigencia inmediata, los bancos no podrán incrementar su posición de contado en moneda extranjera el último día hábil del mes respecto del día anterior. La medida pretende evitar maniobras contables de “maquillaje” en los balances, que tengan como telón de fondo la especulación.