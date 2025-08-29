Allanan sedes de Andis y de la droguería Suizo Argentina por las presuntas coimas en Discapacidad

Este viernes se realizan múltiples allanamientos en las sedes de la Andis y de la droguería Suizo Argentina. En ambos por la investigación por presuntas coimas en Discapacidad. En la causa se sumaron medio centenar de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la agencia.

Una de los procedimientos llevados a adelante por por la Policía de la Ciudad se encuentra en la calle Hipólito Irigoyen, en la zona del Congreso de la Nación. Infobae indicó que también hay un operativo similar en un edificio que se encuentra sobre la avenida Rivadavia.

Sumaron audios de Diego Spagnuolo en la causa por presuntas coimas en Discapacidad

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, se recibieron medio centenar de audios atribuidos a su ex titular Diego Spagnuolo, quien ayer designó dos abogados para que lo defiendan en la causa.

Los audios se entregaron en un pendrive y fueron aportados por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi para explicar que los recibió el 16 de agosto y difundió el primero de ellos varios días después, informaron fuentes judiciales.

Nuevos allanamientos en Andis. Foto: Enrique García Medina.

Presuntas coimas en Discapacidad: Diego Spagnuolo designó a su abogados

La declaración del periodista se produjo poco antes de que Spagnuolo designara de manera formal dos abogados para defenderlo en el caso, Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz.

Se trata de audios que se habrían grabado entre agosto y octubre de 2024 y en los que se escucha supuestamente a Spagnuolo hablando de presuntos delitos como porcentajes que representantes de la droguería Suizo Argentina exigirían a laboratorios para, a su vez, pagarlos a funcionarios del Gobierno nacional.

Javier Milei sobre las presuntas coimas en Discapacidad: «Es mentira»

El presidente Javier Milei ayer se refirió a la investigación que hay en marcha. “La opereta de esta semana no es nada más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta; una nueva mentira«, sostuvo.

Y agregó: «Cuando entramos en la política sabíamos que iba a ser difícil sacar a la casta que está enquistada en el Estado y que va a hacer lo que pueda para defender sus privilegios», indicó.

Además, señaló en diálogo con la prensa que «todo lo que dice Spagnuolo es mentira y lo vamos a llevar a la Justicia, vamos a probar que mintió”.