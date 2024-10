El Banco Central ya compró más de U$S 1.000 millones en octubre

El Banco Central de la República Argentina acumuló compras por U$S 1.048 millones a falta de cinco ruedas para que termine octubre, luego que este jueves registró un saldo positivo de U$S 55 millones por su intervención en el mercado de cambios.



De esta forma las reservas brutas superaron los U$S 29.045 millones, aunque las netas permanecen negativas en U$S 5.000 millones.



La continuidad del flujo de fondos del blanqueo y un clima financiero estable son algunas de las razones le permiten a la autoridad monetaria reforzar las reservas en un período en el que en realidad se esperaba un escenario más complicado.

El Banco Central refuerza reservas y aumenta la demanda de crédito

Los dólares depositados en las cuentas CERA en los bancos están generando un aumento de la demanda de crédito, billetes que luego son liquidados en el mercado oficial permitiéndole al Banco Central captarlos.



Por otro lado, despejada la incertidumbre sobre una devaluación en el corto plazo, se observa una liquidación del agro mayor a la habitual en el período –por encima de los U$S 100 millones-, que posiblemente sea el reflejo de aquella demora que se había observado durante los meses más fuerte de la cosecha gruesa.



En este escenario el dólar “blue” bajó a $ 1.185 para la compra y $ 1.215 para la venta -$ 1.228 en Córdoba-, mientras que el MEP cayó a $ 1.160 y el Contado con Liquidación a $ 1.179.

Todo este panorama ocurrió en una optimista atmósfera global, ya que los bonos volvieron a tener una jornada positiva con subas de hasta 2,3%, que retrotrajeron otra vez el Riesgo País en la zona de 1.060 puntos.



Con el mismo impulso favorable, los ADRs de acciones argentinas que cotizan en Nueva York tuvieron un fuerte rally alcista traccionados por los bancos: BBVA (8,6%), Macro (8,5%), Galicia (6,5%) y Superville (8,1%).



Analistas interpretan que este movimiento alcista está vinculado a la serie de rumores que se tejieron en torno al viaje del ministro de Economía, Luis Caputo a Washington.



El jefe del Palacio de Hacienda le concedió una entrevista al diario especializado “Financial Times” en el que aseguró haber cerrado un préstamo REPO para pagar los vencimientos de capital de enero de 2025. Pero sin embargo, tan trascendente anuncio –que ya se había insinuado semanas atrás- no fue respaldado por un comunicado oficial con los detalles ni confirmado por los supuestos bancos aportantes.



Esta comunicación de Caputo fue oportunamente horas antes de su encuentro con la cúpula del FMI, plagada de elogios mutuos pero sin definiciones concretas sobre avances en una negociación.

En la mañana de Washington, Caputo y su equipo tuvieron un encuentro con la subdirectora del FMI, Gita Gopinath y poco después fueron recibidos por la directora Kristalina Georgieva.



Tras el encuentro, Caputo sólo manifestó la frase de rigor: “Fue una muy buena reunión”, pero evitó dar detalles.



Por tanto, se infiere que no hubo avances en el diálogo y habrá que seguir aguardando el nuevo escenario político que se gestará tras las elecciones en los Estados Unidos.

A su vez, ratifica la sensación de que cualquier tipo de apoyo que se logre tiene que estar apalancado desde el margen político, más allá de las condiciones económicas del país.

Asimismo, con buen timing y a sabiendas de lo que sucedería en sus encuentros con el FMI, en la noche del miércoles Caputo forzó un comunicado en el que aunó todos los créditos que el BID y el Banco Mundial que habían sido anunciados a lo largo del año y promocionó un supuesto respaldo por U$S 8.800 millones, pero que en definitiva no representan un solo billete adicional de los que ya estaban acordados.

El posible REPO más este supuesto apoyo buscaron ser anuncios que compensen lo que no se consigue por parte del FMI.

El Banco Central ya compró más de U$S 1.000, pero hay advertencias

Al mismo tiempo que el dólar se mantiene estable y el BCRA compra reservas, algunas analistas empiezan a poner el ojo en los riesgos que está corriendo al gobierno al facilitar que se coloquen pesos con tasa cercana a 4%, con un crawling peg de 2%, que garantiza un jugoso “carry tade”.



Por otro lado, en forma inesperada la calificadora de riesgo Moody’s prevé que Argentina deberá “reperfilar” su deuda el año próximo.



Jaime Reusche, vicepresidente Senior Credit Officer de Moody’s Ratings, ofreció una conferencia de prensa en Buenos Aires en la que advirtió sobre un escenario financiero complicado para 2025.