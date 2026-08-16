El BCRA y las compras de dólares: llegan a su nivel más bajo en el 2026 para frenar la inflación
La autoridad monetaria que conduce Santiago Bausili recortó drásticamente la absorción de divisas en la primera quincena de agosto para no presionar el tipo de cambio. El Palacio de Hacienda prioriza contener la cotización del dólar mayorista en $1.500 sobre el ritmo de acumulación de reservas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) recalibró su estrategia en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con un objetivo claro: priorizar el freno a la inflación por encima de la acumulación acelerada de reservas. Durante la primera quincena de agosto, la entidad desaceleró sus compras de divisas al ritmo más bajo de todo 2026, buscando quitarle presión al tipo de cambio y sostener el sendero descendente de los precios.
La decisión de la conducción encabezada por Santiago Bausili marca un cambio de velocidad respecto a los meses previos. Aunque el Central mantiene el saldo positivo, las compras promedio cayeron a US$ 28 millones diarios, un contraste evidente con los picos registrados a lo largo del primer semestre.
Las cifras de la desaceleración compradora
El repliegue del Central en la plaza mayorista se refleja con nitidez en el ritmo de absorción mensual de dólares:
- Evolución diaria: De promediar US$ 137 millones diarios en mayo y US$ 103 millones en julio, el ritmo cayó a apenas US$ 28 millones por jornada en la primera quincena de agosto.
- Saldo acumulado: Pese al freno, la autoridad monetaria encadenó ruedas consecutivas con saldo a favor y sumó US$ 329 millones en lo que va del mes.
- Nivel de reservas: Las reservas internacionales brutas oscilan en torno a los US$ 49.500 millones, condicionadas tanto por las menores compras como por las fluctuaciones internacionales en la cotización del oro.
La estrategia oficial: pisar el dólar a $1.500
Desde el equipo económico y las mesas de dinero señalan que retirar la demanda oficial del mercado evita empujar la cotización mayorista por encima del techo deseado. Con un mercado donde el dólar mayorista fluctuó en la franja de los $1.487 a $1.500, absorber volúmenes mayores de divisas habría significado convalidar un salto en el tipo de cambio.
Al correrse del centro de la escena, la menor intervención pública logró serenar la pantalla financiera:
- Dólar Banco Nación: La cotización oficial de referencia para el público cerró la semana en $1.510.
- Dólares financieros: Las brechas con las cotizaciones bursátiles se mantuvieron en márgenes acotados.
- Prioridad oficial: El ministro Luis Caputo apuesta a consolidar el descenso en las expectativas de precios, utilizando el tipo de cambio como ancla nominal aun a costa de ralentizar la recomposición del balance del Central.
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