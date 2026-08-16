El BCRA y las compras de dólares: llegan a su nivel más bajo en el 2026 para frenar la inflación

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este martes 9 de junio 2026.-

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) recalibró su estrategia en el Mercado Libre de Cambios (MLC) con un objetivo claro: priorizar el freno a la inflación por encima de la acumulación acelerada de reservas. Durante la primera quincena de agosto, la entidad desaceleró sus compras de divisas al ritmo más bajo de todo 2026, buscando quitarle presión al tipo de cambio y sostener el sendero descendente de los precios.

La decisión de la conducción encabezada por Santiago Bausili marca un cambio de velocidad respecto a los meses previos. Aunque el Central mantiene el saldo positivo, las compras promedio cayeron a US$ 28 millones diarios, un contraste evidente con los picos registrados a lo largo del primer semestre.

Las cifras de la desaceleración compradora

El repliegue del Central en la plaza mayorista se refleja con nitidez en el ritmo de absorción mensual de dólares:

Evolución diaria: De promediar US$ 137 millones diarios en mayo y US$ 103 millones en julio, el ritmo cayó a apenas US$ 28 millones por jornada en la primera quincena de agosto.

De promediar diarios en mayo y en julio, el ritmo cayó a apenas por jornada en la primera quincena de agosto. Saldo acumulado: Pese al freno, la autoridad monetaria encadenó ruedas consecutivas con saldo a favor y sumó US$ 329 millones en lo que va del mes.

Pese al freno, la autoridad monetaria encadenó ruedas consecutivas con saldo a favor y sumó en lo que va del mes. Nivel de reservas: Las reservas internacionales brutas oscilan en torno a los US$ 49.500 millones, condicionadas tanto por las menores compras como por las fluctuaciones internacionales en la cotización del oro.

La estrategia oficial: pisar el dólar a $1.500

Desde el equipo económico y las mesas de dinero señalan que retirar la demanda oficial del mercado evita empujar la cotización mayorista por encima del techo deseado. Con un mercado donde el dólar mayorista fluctuó en la franja de los $1.487 a $1.500, absorber volúmenes mayores de divisas habría significado convalidar un salto en el tipo de cambio.

Al correrse del centro de la escena, la menor intervención pública logró serenar la pantalla financiera: