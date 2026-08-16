Mates, nieve y un refugio de piedra: así celebró Zaira Nara su cumpleaños en la Patagonia

Zaira Nara decidió escapar del ruido mediático y las grandes producciones para festejar su cumpleaños número 38. Fiel a su estilo de refugiarse en la naturaleza durante sus fechas especiales, la modelo y conductora viajó al extremo sur del país junto a sus dos hijos, Malaika y Viggo, para vivir una jornada marcada por el relax, la desconexión y el calor familiar.

El destino elegido fue la ciudad de Ushuaia, en el corazón de la Patagonia argentina. Con el paisaje invernal de fondo —montañas tapadas por la nieve, bosques de lengas deshojados y un cielo cargado de tonos grises y azules—, la menor de las hermanas Nara documentó los momentos más íntimos de una celebración austera y sin filtros.

Mates, cabaña de piedra y la magia del fin del mundo: así festejó su cumpleaños Zaira Nara

El inicio de la travesía quedó registrado desde el aire. Zaira compartió una postal tomada a través de la ventanilla del avión mientras sobrevolaban el atardecer fueguino, dejando ver los picos nevados teñidos de naranja. «Feliz cumple para mí desde el fin del mundo», escribió para inaugurar su álbum de fotos en redes sociales.

La estadía transcurrió en una pintoresca cabaña de montaña que le dio el marco perfecto al festejo:

Paredes de piedra y madera: La arquitectura rústica del hospedaje, con grandes ventanales con vista directa al bosque blanco, fue el refugio del grupo familiar durante la estadía.

La arquitectura rústica del hospedaje, con grandes ventanales con vista directa al bosque blanco, fue el refugio del grupo familiar durante la estadía. El infaltable kit matero: Una de las postales más comentadas mostró a la conductora preparando mate en la cocina con camisa a cuadros, mientras de fondo se lucía el termo decorado con stickers de la bandera argentina sobre la nieve.

Una de las postales más comentadas mostró a la conductora preparando mate en la cocina con camisa a cuadros, mientras de fondo se lucía el termo decorado con stickers de la bandera argentina sobre la nieve. Noche de fogón: La cabaña, identificada con el número 15, fue retratada de noche desde el exterior, mostrando el contraste de las luces cálidas de adentro con la nieve acumulada y los troncos apilados junto a la puerta.

La calidez familiar en medio del invierno patagónico

Sin listas de invitados famosos ni vestidos de gala, la modelo apostó por la compañía exclusiva de sus pequeños para soplar las velitas y compartir una torta de chocolate casera. Entre caminatas sobre la nieve y momentos frente a la estufa a leña, Zaira demostró que su mejor regalo fue bajar un cambio y desconectarse del ritmo de la capital.

La publicación acumuló cientos de miles de interacciones y mensajes de cariño de colegas y fanáticos, quienes celebraron la estética íntima del viaje y la belleza imponente del paisaje patagónico que sirvió de marco para sus 38 años.