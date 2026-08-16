A pura bicicleta con Pechito López: los últimos días de vacaciones de Franco Colapinto

Entre amigos y argentinos, disfrutando los últimos días de vacaciones. Así y todo, Franco y Pechito no se olvidaron del entrenamiento y la preparación física.

El tiempo de descanso y relax se acaba. El argentino Franco Colapinto prepara su vuelta a la «oficina» en la reanudación del campeonato 2026 de Fórmula 1 el próximo fin de semana, con la disputa del Gran Premio de los Países Bajos.

El piloto de Alpine, que aguarda el anuncio de la escudería respecto a su futuro deportivo, algo que podría producirse durante o después de la cita en el circuito de Zandvoort, disfrutó unos últimos días de vacaciones, aunque sin descuidar la faceta profesional y el entrenamiento físico.

El pilarense compartió en redes sociales un posteo donde se lo puede ver entrenando en bicicleta junto al cordobés José María López, actual piloto del Mundial de Resistencia y otrora proyecto argentino de Fórmula 1 (fue piloto de pruebas de Renault).

“BUENOS VECINOS “



FRANCO COLAPINTO

PECHITO LOPEZ



Los argentinos compartieron lindos momentos en el cierre de las vacaciones . @FranColapinto @pechito37 pic.twitter.com/zT0NWRwEKj — Corazondef1 (@Corazondef1) August 16, 2026

Ambos comparten una amistad desde hace años, potenciada por ser prácticamente vecinos en el Principado de Mónaco, donde asiduamente se los puede ver pedaleando y completando kilómetros de entrenamiento sobre bicicletas de ruta.

Claro que también hubo tiempo y rato de ocio. El argentino no perdió la oportunidad de darse un gustito antes de volver al régimen estricto de dieta y rutinas que exige el mundo profesional de la F1; de paso por una panadería, Franco se deleitó con facturas y su tan adorado dulce de leche.

No todo es lo que parece. Amén de esos ratos, se supo que Colapinto nunca descuidó el entrenamiento físico y conductivo en este parate de verano, trabajando arduamente con su preparador físico y también junto a los ingenieros y mecánicos de Alpine en el simulador.

Se viene la vuelta de la máxima y el comienzo de la segunda mitad de temporada, momento en que Alpine presentará las esperadas mejoras en su monoplaza, lo que supone un mejor escenario para seguir batallando consistentemente por puntos para el argentino y el francés Pierre Gasly.

Aunque para Franco, además del ansiado salto en calidad de su máquina, también es prioridad su futuro: más allá de la dilatación en las negociaciones y la postergación del tan esperado anuncio, su renovación en la escuadra francesa estaría al caer.

El principal sustento para tal hipótesis es el desempeño del argentino este año. Franco cumplió con todo lo que le pidieron en el equipo, cuidando el Alpine A526, completando todas las carreras y entre 2025 y 2026 sumando un total de 28 veces en las que largó y cruzó la meta. Además, claro, de los 19 puntos logrados y los varios «mano a mano» ganados sobre Gasly.