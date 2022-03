El dólar blue cierra marzo a la baja

Estable. El dólar blue cerca del piso de los $200.

El tipo de cambio paralelo opera estable este lunes 28 de marzo, sin cambios respecto al viernes último, y se vende en la plaza por $202.

La cotización se encuentra al borde del piso de los $200, tras alcanzar su máximo histórico de $223,50 a fines de enero, previo al anuncio del principio de acuerdo con el Fondo Monetario. Desde ese momento, el precio acumula una caída del 9,6%.

La tendencia a la baja se mantuvo durante todo el mes de febrero, y se confirmó a lo largo del mes de marzo, cuando se avanzó en la rúbrica del acuerdo con el organismo internacional.

En efecto, el último día de febrero, el blue cotizaba a $211. Significa que en lo que va de marzo, el blue acumula una caída del 4,2%.

Con ese marco, la distancia respecto a la cotización oficial en pantalla de Banco Nación ($115,69), es del 74%, mientras que el tipo de cambio turista (oficial mas impuestos), asciende a $190,89.

El panorama finalizando el primer trimestre del año, habilita al menos dos conclusiones.



La primera es que existe una menor incertidumbre en el mercado respecto a las perspectivas económicas, dado el programa que impone el acuerdo con el FMI. Vale tener en cuenta que el primer desembolso de u$s 9.800 millones, no solo cubre el vencimiento de marzo (u$s 2.800 millones) sino que ayuda a que el Banco Central recomponga sus reservas. Ello se traduce de inmediato en una merma en la presión sobre el blue, un mercado muy pequeño en el que pocas operaciones pueden incidir en el precio.

La segunda, es que el tipo de cambio paralelo parece haber encontrado un nuevo equilibrio en torno a los $200, lo que implica no solo tranquilidad financiera para el programa económico al menos en el cortísimo plazo, sino que convierte al dólar en una buena alternativa de cara a la inflación proyectada del 60% para todo el año.

Dato 4,2% La caída que tuvo el tipo de cambio paralelo en lo que va de Marzo.